ثقافة وفنون

سيدني سويني تتحدث عن إمكانية تجسيد دور فتاة جيمس بوند

سيدني سويني، فيتو
سيدني سويني، فيتو

أجابت النجمة الشابة سيدني سويني، عندما سُئلت إن كانت تقبل تأدية دور فتاة جيمس بوند، إذا تم اختيارها في الفيلم المقرر تصويره خلال الشهور المقبلة.

وقالت سيدني في لقاء مع موقع فاريتي: "يعتمد الأمر على السيناريو.. أعتقد أنني سأستمتع أكثر بدور جيمس بوند".

سيدني سويني وسكوتر براون يؤكدان علاقتهما العاطفية

نشر موقع PageSix، أول صور ترصد الممثلة سيدني سويني، مع المنتج سكوتر براون، بعد تأكيد علاقتهما العاطفية.

وتم تصوير سيدني سويني، وسكوتر براون، وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض أثناء سيرهما مع معا في يونيفرسال ستوديوز هوليوود، بولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

 

Sydney Sweeney wearing a camouflage cap and light gray sweatshirt with braids, holding lanyards. Scooter Braun in a gray hoodie, cap, and shorts, also holding lanyards. Sydney Sweeney\'s parents, a woman in a black top and jeans and a man in a gray shirt, walking together at Universal Studios Hollywood. Lanyards display badges with text.
Sydney Sweeney wearing a camouflage cap and light gray sweatshirt with braids, holding lanyards. Scooter Braun in a gray hoodie, cap, and shorts, also holding lanyards. Sydney Sweeney\'s parents, a woman in a black top and jeans and a man in a gray shirt, walking together at Universal Studios Hollywood. Lanyards display badges with text.
Sydney Sweeney wearing a camouflage cap and light gray sweatshirt with braids, holding lanyards. Scooter Braun in a gray hoodie, cap, and shorts, also holding lanyards. Sydney Sweeney\'s parents, a woman in a black top and jeans and a man in a gray shirt, walking together at Universal Studios Hollywood. Lanyards display badges with text.

سيدني سويني تتحدث عن كراهية الجمهور لها

تحدثت الممثلة الشابة سيدني سويني، عن  كراهية الجمهور لها، بسبب الأدوار التي تؤديها على الشاشة.

وقالت سيدني في حوار لمجلة إمباير: “إن بعض الجماهير تجد صعوبة، في فصل الممثلين عن شخصياتهم التي يؤدونها في الأعمال الفنية”.

وأضافت سيدني: "أتفهم كراهية عدد من الجماهير لي، بسبب الشخصيات التي أجسدها، وخاصةً شخصية مثل كاسي، حيث تُكره وتُحب،، إذا كانوا يكرهونني بسبب قرارات تتخذها شخصيتي، فأنا أؤدي الشخصية بشكل صحيح".

سيدني سويني من أعلى الممثلات أجرًا في هوليوود

وكشفت صحيفة 'The Hollywood Reporter' أن الممثلة الشابة  سيدني سويني، تعد الآن واحدة من أعلى الممثلات أجرًا في جيلها.

وأوضحت الصحيفة أن سيدني حصلت على 7 ملايين دولار، كآجر لفيلمها، الذي يحمل عنوان THE HOUSEMAID.

