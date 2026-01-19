طريقة عمل الممبار في خطوات بسيطة ومذاق لا يقاوم

18 حجم الخط

طريقة عمل الممبار، الممبار من أشهر الأكلات الشعبية في المطبخ المصري، وهو طبق مميز يقدم غالبا في العزومات والمناسبات، ويحتاج إلى صبر وخطوات دقيقة للحصول على طعم شهي ورائحة شهية بدون أي زفارة.

وطريقة عمل الممبار، سهلة ولكنها تحتاج إلى دقة فى الخطوات حتى يكون بمذاق شهر ولا يقاوم بدون أى روائح مزعجة، وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل الممبار.

مكونات عمل الممبار:

كيلو ممبار (أمعاء بقري)

2 كوب أرز مصري مغسول ومصفى

2 بصلة كبيرة مفرومة ناعم

3 فصوص ثوم مفروم

نصف كوب بقدونس مفروم

نصف كوب شبت مفروم

نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة

2 ثمرة طماطم مبشورة

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة قرفة اختياري لكنها تعطي نكهة رائعة

ملح حسب الرغبة

3 ملاعق كبيرة زيت أو سمن بلدي

طريقة عمل الممبار

طريقة عمل الممبار:-

يقلب الممبار على الجهة الداخلية.

يفرك جيدا بالملح الخشن والليمون أو الخل.

يغسل عدة مرات بالماء الساخن ثم البارد.

ينقع في ماء به دقيق وخل لمدة 10 دقائق ثم يغسل جيدا.

يسلق لمدة 5 دقائق في ماء مغلي مع ورق لورا، وحبهان، وبصلة، وملعقة خل.

يرفع ويشطف بماء بارد ويترك جانبا.

في وعاء كبير، نضع الأرز والخضروات المفرومة.

نضيف الطماطم والصلصة والزيت.

نضع جميع التوابل والملح.

نقلب الخليط جيدا حتى يتجانس تماما.

لا تكثري الملح لأن الممبار سيتشرب الطعم أثناء التسوية.

نملأ الممبار بالحشو باستخدام ملعقة صغيرة أو قمع.

نترك مسافة فارغة (حوالي 2 سم) لأن الأرز يتمدد أثناء الطهي.

نغلق الأطراف باستخدام خيط أو عود خشب.

في قدر كبير نضع ماء مغلي.

نضيف بصلة، وورق لورا، وحبهان، وملح وفلفل.

نضع الممبار ونتركه على نار متوسطة لمدة 30 إلى 40 دقيقة حتى ينضج الأرز.

نخرجه ونتركه يصفى جيدا.

في طاسة على نار متوسطة، نضع زيت أو سمن بلدي.

نحمر الممبار حتى يصبح لونه ذهبيًد ومقرمش.

يقلب على جميع الجوانب للحصول على قرمشة متساوية.

لنجاح الممبار بطعم المحلات، يجب استخدام سمن بلدي في التحمير لانه يعطي طعم غني.

إضافة القرفة والحبهان للحشو تعزز النكهة.

عدم الإفراط في الحشو يمنع انفجار الممبار.

التحمير على نار متوسطة يضمن قرمشة مثالية.

يقدم الممبار ساخن مع محشي كرنب أو ورق عنب، أو فتة وكوارع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.