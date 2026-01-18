فينيسيوس جونيور يهدد بالرحيل بعد صافرات الاستهجان من جماهير الريال

18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية عن غضب الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، بسبب صافرات الاستهجان التي تعرض لها من جماهير النادي خلال مباراة ليفانتي في الدوري الإسباني "لا ليجا"، والتي انتهت بفوز الملكي 2-0.

استياء الجماهير بعد إخفاقات متتالية

وجاء استهجان جماهير سانتياجو برنابيو على اللاعبين وإدارة النادي برئاسة فلورنتينو بيريز بسبب الخروج من كأس ملك إسبانيا بعد الخسارة أمام ألباسيتي 3-2 في دور الـ16، بالإضافة إلى الإقالة المفاجئة للمدرب تشابي ألونسو، وخسارة بطولة السوبر الإسباني أمام برشلونة بنفس النتيجة خلال أقل من 72 ساعة.

وتعرض فينيسيوس لنصيب الأسد من صافرات الاستهجان، بسبب سوء الأداء في الفترة الأخيرة وقلة مساهماته التهديفية، بالإضافة إلى رفضه تجديد عقده في ظل استمرار تشابي ألونسو كمدرب للفريق.

تهديد بالرحيل عن النادي

وأفادت صحيفة EL PERIÓDICO بأن فينيسيوس أبلغ مقربيه بأنه لن يستمر مع ريال مدريد إذا استمرت صافرات الاستهجان ضده، مؤكدًا أنه لن يتواجد في مكان لا يشعر فيه بتقدير جماهيره، في إشارة واضحة إلى إمكانية رحيله عن الفريق إذا استمرت الظروف الحالية.

وكيل كلوب يفتح الباب أمام توليه تدريب ريال مدريد

فيما كشفت تقارير صحفية، إلى احتمالية تولي الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول السابق، قيادة ريال مدريد في الفترة المقبلة، لخلافة تشابي ألونسو الذي تمت إقالته من منصبه كمدير فني للنادي الملكي، وتم تعيين ألفارو أربيلوا، مديرا فنيا مؤقتا.

وودع ريال مدريد بطولة كأس ملك إسبانيا من دور الستة عشر بعد خسارته أمام ألباسيتي 3-2، قبل أن يحقق فوزًا على ليفانتي 2-0 في الدوري الإسباني، ويحتل الفريق حاليا وصافة ترتيب الدوري بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة المتصدر بعد مرور 20 جولة.

كلوب يدرس إمكانية الرحيل

وبحسب ما ذكر موقع "ديفنسا سنترال"، أكد مارك كوسيك وكيل يورجن كلوب أن المدرب الألماني يرى إمكانية الرحيل عن ريد بول واردة، مع العلم أن كلوب يشغل حاليًا منصب مدير كرة القدم لجميع فرق ريد بول منذ مغادرته ليفربول في نهاية موسم 2023-2024.

وأضاف التقرير أن ألفارو أربيلوا لن يستمر على الأرجح كمدرب للفريق الأول، وأن النادي الملكي يبحث بالفعل عن مدرب بديل لتولي المسؤولية في المستقبل القريب.

الفوز الأول لـ أربيلوا، ريال مدريد يتجاوز ليفانتي بثنائية في الدوري الإسباني

وفاز فريق ريال مدريد، على نظيره ليفانتي، بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني.

ترتيب ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني

يحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد فريق ليفانتي في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 14 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.