عقد أربيلوا يبعد كلوب عن قيادة ريال مدريد

عين نادي ريال مدريد ألفارو أربيلوا مديرًا فنيًا لفريق الكرة بكامل الصلاحيات الفنية كمدرب دائم، حيث لا تنظر إليه إدارة الملكي كحل مؤقت من أجل استكمال الموسم الحالي فقط عقب إقالة تشابي ألونسو.

وكانت إدارة ريال مدريد أطاحت بألونسو عقب ساعات من خسارة نهائي السوبر الإسباني أمام برشلونة.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، وقع أربيلوا بالفعل على عقد جديد يربطه بريال مدريد حتى صيف 2027، بعدما انتقل للعمل مع الفريق الأول.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن العقد الجديد يؤكد رهان إدارة نادي ريال مدريد على مشروع أربيلوا مع الفريق الأول، حيث تتجه النية لاستمراره في منصبه بعد نهاية الموسم الحالي، إذا حقق الأهداف المحددة من قبل الرئيس فلورنتينو بيريز وإدارة الملكي.

وأشارت إلى أن أربيلوا توخي الحذر وفضل التحلي بالدبلوماسية بشأن هذا الملف خلال ظهوره العلني في أول مؤتمر صحفي كمدرب للفريق، حيث تجنب الحديث عن تفاصيل وضعه التعاقدي، مكتفيًا بالإشارة إلى أنه سيبقى في منصبه “طالما أراد النادي ذلك”.

كانت العديد من التقارير أكدت أن يورجن كلوب، رئيس كرة القدم العالمي في مجموعة ريد بول، يعد الهدف الرئيسي لبيريز، وأن أربيلوا يعمل بشكل مؤقت حتى ينجح مسؤولو ريال مدريد في إقناع المدرب الألماني بالقدوم إلى “سانتياجو برنابيو”.

الجريدة الرسمية