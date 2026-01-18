الرئيس الإيراني: أي محاولة لاستهداف المرشد ترقى إلى مستوي حرب شاملة مع شعبنا

18 حجم الخط

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم، أن أي هجوم على المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، سيكون بمثابة إعلان حرب شاملة مع الشعب الإيراني.

مسعود بزشكيان يحذر من استهداف المرشد الإيراني

وكتب مسعود بزشكيان، في منشور على حاسبه الخاص بمنصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن الهجوم على القائد العظيم لبلادنا آية الله على خامنئى، يرقى إلى مستوى حرب شاملة مع الشعب الإيراني".

جاء ذلك غداة قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع "بوليتيكو" الأمريكى، إن المرشد الإيراني رجل مريض وحان الوقت للبحث عن قيادة جديدة في إيران".

ترامب يهدد باستبدال نظام المرشد الإيراني

وأضاف ترامب عقب إطلاعه على منشورات نشرها خامنئي وقتها، على منصة إكس: "القيادة لا تكون بالخوف والموت، ما هو مذنب به، بصفته قائدا لبلد، هو التدمير الكامل للدولة واستخدام العنف بمستويات لم تشاهد من قبل".

وقال ترامب حينها ردا على اتهامات خامنئي له بالتحريض على الاحتجاجات وسقوط قتلى فى إيران، إن حكام طهران يعتمدون على القمع والعنف للحفاظ على السيطرة"، مضيفا: "ينبغي على القيادة أن تركز على إدارة شؤون البلاد بشكل صحيح، لا قتل الناس بالآلاف للحفاظ على الحكم".

