الرئيس الإيراني: نواجه حربا شاملة تشنها أمريكا وأوروبا وإسرائيل

ذكر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، إن بلاده تواجه حربا شاملة تشنها الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل، بعد مرور ستة أشهر على الضربات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية.

 

وأضاف الرئيس الإيراني: "برأيي، نحن في حرب شاملة بمواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل وأوروبا، لا يريدون لبلدنا أن يكون واقفا".

وبمبادرة من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، أعادت الأمم المتحدة في 28 سبتمبر فرض عقوباتها على إيران على خلفية برنامجها النووي، إثر فشل المفاوضات في التوصّل إلى تسوية له.

إعادة فرض العقوبات على إيران 


وتتّهم الولايات المتحدة والقوى الغربية إيران بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي وتعمل على منعها من ذلك، في حين تنفي طهران باستمرار هذه الاتهامات.

وأدت ضربات إسرائيلية مباغتة وغير مسبوقة على مواقع عسكرية ونووية إيرانية ومناطق مدنية في 13 يونيو إلى حرب استمرت 12 يوما بين العدوين اللدودين.

وأسفرت الضربات عن أكثر من ألف قتيل، وفقا للسلطات الإيرانية.

وانضمت الولايات المتحدة لاحقا إلى المواجهة بشنّ ضربات على ثلاثة مواقع نووية إيرانية.

وأدّى دخول واشنطن هذه الحرب إلى وقف المفاوضات التي بدأت في أبريل مع طهران في شأن برنامجها النووي.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحياء ما يُسمّى سياسة "الضغط الأقصى" التي بدأها خلال ولايته الأولى ضد إيران.

