بعد انقطاع لأسبوعين، عودة الإنترنت الدولي في إيران

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن الإيرانيين، تمكنوا من الوصول إلى الإنترنت الدولي، وذلك بعد حظر استمر أسبوعين على خلفية الاحتجاجات الشعبية في إيران التي اندلعت في 28 من ديسمبر الماضي ضد النظام.

عودة الإنترنت الدولي في إيران

وأفاد موقع إرم نيوز بأن الإيرانيين استطاعوا الوصول إلى موقع البحث العالمي الشهير "جوجل" والوصول إلى تطبيق "واتساب"، وذلك عبر خدمة الإنترنت المحمول من قبل شركة "إيرانسيل" وكذلك "المخابرات" التابعة للحكومة الإيرانية.

الاحتجاجات في إيران

وفي وقت سابق، قال محمد سراج، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان الإيراني، إن الوصول إلى الإنترنت الدولي قد يعود خلال يومين على الأكثر.

وأضاف سراج: "من المتوقع أن يعود الإنترنت بالكامل في إيران، وستتاح للمواطنين إمكانية الوصول إلى الإنترنت الدولي كما كان سابقًا".

وتابع: إن الحكومة تعمل على إعادة تفعيل المنصات والتطبيقات الرقمية تدريجيًا، بما في ذلك خدمات واتساب وجوجل.

وأوضح سراج أن القرار يشمل الإنترنت الثابت والمتنقل، وأن أي قيود على الوصول إلى الشبكة كانت مرحلية ومتعلقة بأسباب أمنية وتقنية، مؤكدًا أن السقف الزمني النهائي لإعادة الإنترنت لم يتجاوز يومين.

ويأتي هذا التطور بعد قرابة أسبوعين من إغلاق شبه كامل للإنترنت الدولي في البلاد، في إطار إجراءات حكومية للسيطرة على تدفق المعلومات أثناء موجة الاحتجاجات الأخيرة.

