أول تعليق من خامنئي على المظاهرات الإيرانية

أقر المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم السبت، بـ"المطالب المحقة" للمتظاهرين على خلفية الأزمة الاقتصادية، داعيا في الوقت نفسه إلى وضع حد لتجاوزات ما وصفهم بـ"مثيري الشغب"، وذلك في أول تعليق له منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أسبوع.

الصعوبات الاقتصادية

وقال خامنئي إن السلطات "تقر بالصعوبات الاقتصادية"، مؤكدا أن الرئيس (مسعود بزشكيان) وكبار المسؤولين يعملون على معالجتها، مضيفا أن احتجاجات التجار "محقة ولهم كل الحق فيها".

لكنه شدد في المقابل على أن "لا جدوى من الحوار مع مثيري الشغب"، داعيا إلى التصدي لهم.

وجاءت تصريحات المرشد الإيراني في ظل استمرار الاحتجاجات التي بدأت رفضا لغلاء المعيشة وتدهور الأوضاع الاقتصادية، قبل أن تتسع إلى مطالب سياسية في عدد من المدن.

وأفادت وسائل إعلام رسمية بمقتل عنصر أمن في غرب البلاد خلال مواجهات، لترتفع الحصيلة الرسمية للقتلى إلى ثمانية، بينهم عنصران من قوات الأمن.

وذكرت وكالات إيرانية أن الاحتجاجات شملت، بدرجات متفاوتة، ما لا يقل عن 25 مدينة، أغلبها في غرب وجنوب غرب البلاد، فيما شهدت العاصمة طهران مسيرات في أحياء عدة، قبل أن يسود هدوء نسبي اليوم السبت بسبب سوء الأحوال الجوية.

