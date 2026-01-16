بوليتيكو: الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات جديدة ضد إيران

18 حجم الخط

أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيبحثون في بروكسل في 29 يناير الجاري فرض عقوبات جديدة ضد إيران على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مؤخرا.

وكتبت الصحيفة نقلا عن دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي: "سينظر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في حزمة عقوبات جديدة ضد إيران عندما يجتمعون في الاجتماع الرسمي التالي في بروكسل في 29 يناير".

إدراج الحرس الثوري الإسلامي في قائمة المنظمات الإرهابية

وأشارت إلى أن خدمة العمل الخارجي الأوروبي تقترح إدراج حوالي 31 شخصا وكيانا قانونيا في قوائم العقوبات.

وفي يوم الإثنين، قال ممثل خدمة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي أنور الأنوني في مؤتمر صحفي ببروكسل أن الاتحاد الأوروبي يناقش إدراج الحرس الثوري الإسلامي في قائمة المنظمات الإرهابية، ويستعد أيضا لعقوبات جديدة ضد إيران.

بدأت الاحتجاجات في إيران في نهاية ديسمبر 2025 بسبب انخفاض قيمة الريال الإيراني. وفي عدد من المدن الإيرانية تحولت أعمال الاحتجاج إلى مواجهات مع الشرطة ورفعت خلالها شعارات ضد النظام السياسي الإيراني.

ووردت أنباء عن سقوط ضحايا من جانب قوات الأمن وكذلك من جانب المشاركين في الاضطرابات.

وأعلنت السلطات الإيرانية التي اتهمت الولايات المتحدة وإسرائيل بتنظيم الاضطرابات، في 12 يناير أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.

