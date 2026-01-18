الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

لزيادة الصادرات، المجلس التصديري للصناعات الهندسية يطلق بعثة تجارية لقطر

جانب من البعثة
جانب من البعثة
18 حجم الخط

أطلق المجلس التصديري للصناعات الهندسية البعثة التجارية إلى العاصمة القطرية الدوحة، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، والتمثيل التجاري المصري، والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وذلك ضمن خطة زيادة الصادرات الهندسية لعدد من الأسواق العربية.

على أن يتم إطلاق بعثة تجارية أخرى يوم الأربعاء المقبل إلي الكويت، ويشارك في البعثة التجارية وفد من الشركات المصرية العاملة في قطاع الصناعات الهندسية، وذلك في إطار خطة المجلس الهادفة إلى فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وتعزيز تواجدها في الأسواق الخارجية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للبعثة حضور عدد من ممثلي الجهات الرسمية ومؤسسات الأعمال القطرية، من بينهم عضو مجلس إدارة الغرفة القطرية، ورئيس التمثيل التجاري المصري في قطر، إلى جانب ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة القطرية، ورابطة رجال الأعمال القطريين، وغرفة تجارة وصناعة قطر، وشركة كهرماء القطرية.

وفي هذا السياق، قالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن تنظيم هذه البعثة يأتي ضمن استراتيجية المجلس للتوسع في الأسواق الواعدة بالمنطقة، وعلى رأسها السوق القطري، الذي يتمتع بفرص كبيرة أمام المنتجات الهندسية المصرية، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتشييد.

وأضافت أن البعثة تستهدف إتاحة فرص حقيقية لعقد شراكات تجارية مباشرة بين الشركات المصرية ونظيراتها القطرية، من خلال تنظيم لقاءات ثنائية واجتماعات عمل متخصصة، بما يسهم في زيادة الصادرات الهندسية المصرية وتحقيق نمو مستدام في حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضحت حلمي أن فعاليات البعثة تستكمل غدًا من خلال تنظيم زيارات ميدانية للشركات والجهات القطرية المعنية، إلى جانب استكمال الاجتماعات الثنائية، بما يعزز فرص التعاقد والتواجد طويل الأجل للمنتجات المصرية في السوق القطري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المجلس التصديرى للصناعات الهندسية وزارة الخارجية التمثيل التجاري المصري

مواد متعلقة

وزير الاستتثمار يستعرض جهود الدولة لتطوير قطاع الصناعة

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

مصر وكوريا الجنوبية يوقعان بيانا بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين

“المصري للدراسات الاقتصادية” يناقش الفرص والتحديات بمجال الطاقة الجديدة غدا

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

التصديري للصناعات الطبية ينظم ورشة عمل كبرى لتعزيز صادرات الأدوية المصرية إلى إفريقيا

تعرف على سعر الأرز في الأسواق اليوم
ads

الأكثر قراءة

دار الإفتاء: الثلاثاء غرة شهر شعبان لعام 1447 هجريًّا

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

الداخلية تكشف ملابسات فيديو ادعاء طبيب بشأن استيلاء أبنائه على أمواله

وزير الري أمام الشيوخ: نعتمد على الطائرات المسيرة في متابعة تطهير المجاري المائية

مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 77 مليون جنيه

الرئيس السوري يوقع اتفاقا لوقف إطلاق النار مع قسد ودمجها الكامل في الجيش 

جيرونا الإسباني يكشف لـ"فيتو" حقيقة مفاوضاته مع أليو ديانج لاعب الأهلي

لإعلانه حرق القرآن وتنظيم مسيرات ضد المسلمين، أمريكيون يلقنون متطرفًا يمينيًّا "علقة ساخنة" (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف منها الفلفل والجزر وانخفاض الخيار والليمون

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على فضل صيام شهر شعبان وأفضل الأدعية والأعمال المستحبة فيه

أضراره وحكم الشرع منه، كل ما تريد معرفته عن تريند اختبار "قوة الصداقة"

محمد مأمون الشناوي، عالم أزهري جمع بين الدعوة والإصلاح ووحدة المصريين

المزيد
الجريدة الرسمية