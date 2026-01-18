“المصري للدراسات الاقتصادية” يناقش الفرص والتحديات بمجال الطاقة الجديدة غدا

18 حجم الخط

يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، غدا الإثنين، الندوة الأولى ضمن سلسلة ندوات حول الطاقة، بعنوان: “أين مصر من الوصول إلى كامل إمكاناتها في الطاقة الجديدة والمتجددة؟”، وتنعقد أولى الندوات بعنوان: “الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر: الحقائق، الفرص، والتحديات”، وذلك بمقر المركز بالقاهرة.

وتناقش الندوة واقع هذا القطاع الحيوي فى مصر، وما يتيحه من فرص استثمارية وتنموية، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجهه، ويتحدث فيها نخبة من خبراء الطاقة، وهم:المهندس إيهاب إسماعيل رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندسة غادة درويش، المدير الإقليمي لشركة Globleq ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للطاقة المتجددة.

وتُعقد الندوة من الساعة 3 إلى 5 مساءا، ويديرها الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، ويترأسها عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المركز.

وتأتي هذه الندوة ضمن جهود المركز لتعزيز الحوار القائم على المعرفة حول قضايا التحول الأخضر، ودعم السياسات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة النظيفة في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.