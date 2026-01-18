التصديري للصناعات الطبية ينظم ورشة عمل كبرى لتعزيز صادرات الأدوية المصرية إلى إفريقيا

18 حجم الخط

ينظم المجلس التصديري للصناعات الطبية ورشة عمل موسعة بعنوان: تعزيز صادرات الدواء المصري إلى إفريقيا (السياسات واللوائح والنفاذ للأسواق) Enhancing Pharmaceutical Exports to Africa (Policy, Regulation, and Market Access) .

ويأتى هذا في إطار مبادرة "معًا للتصدير" التي أطلقها المجلس التصديري للصناعات الطبية بهدف تعزيز وزيادة صادرات مصر من الصناعات الطبية والوصول بها إلى 3 مليار دولار بحلول عام 2030، يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، بمشاركة كبرى قيادات صناع ومصدري الدواء المصري وروؤساء المصانع الدوائية والعديد من الجهات الحكومية وعلى رأسها هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد ووزارة الخارجية وممثلي الشركات الدوائية.

يعكس هذا الحضور الرفيع المستوى التكامل بين السياسات الصحية، والتنظيم الدوائي، والدبلوماسية الاقتصادية، بما يدعم نفاذ الصادرات الدوائية المصرية إلى الأسواق الإفريقية والتي تعتبر من أهم الأسواق المستهدفة للقطاع الطبي المصري.

يؤكد المجلس التصديري للصناعات الطبية أن تلك الورشة تمثل نقطة انطلاق محورية لمرحلة جديدة من العمل التصديري القائم على التكامل المؤسسي والتنسيق الحكومي والقطاعي، وتبعث برسالة واضحة للأسواق الإقليمية والدولية بأن مصر تمتلك القدرات التنظيمية، والبنية الصناعية، والدعم السياسي والدبلوماسي اللازم لقيادة سوق الدواء في إفريقيا. وتمثل هذه الورشة خطوة عملية نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتصدير الدواء.

تتناول ورشة العمل العديد من المحاور الإستراتيجية التي تستهدف دعم نفاذ الدواء المصري إلى الأسواق الإفريقية على النحو التالي:

المحور الأول: خارطة الطريق للنفاذ للسوق الإفريقي من خلال استعراض الموقف التنفيذي للنقاط التالية:

1. توحيد إجراءات تراخيص المصانع وتسجيل الأدوية في إفريقيا.

2. تراخيص المصانع وتسجيل الأدوية في بعض التكتلات الاقتصادية الإفريقية.

3. مذكرات التفاهم الموقعة في القطاع الطبي بين مصر والدول الإفريقية.

4. وكالة الدواء الإفريقية والتي تهدف إلى توحيد تشريعات الأدوية على مستوى دول القارة.

المحور الثاني: عرض تقديمي عن الدول المستهدفة وخطة المجلس التصديري للصناعات الطبية لتعزيز صادرات الدواء المصري إلى إفريقيا.

المحور الثالث: قيام هيئة الدواء المصرية باستعراض تطورات التعاون الدوائي مع الدول الإفريقية إلى جانب شرح حزمة الحوافز التصديرية وآليات التسجيل الحديثة المطبقة من قبل هيئة الدواء المصرية، بما يسهم في تسريع إجراءات تسجيل المستحضرات الطبية ومعالجة التحديات التنظيمية والفنية أمام المصدرين.

هذا وسيتم خلال فعاليات ورشة العمل تكريم عدد من الشركات الدوائية التي حققت إنجازات ملموسة في تصدير الأدوية بالتعاون مع المجلس التصديري وتقديرًا لدورها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المنتج الدوائي المصري في الأسواق العالمية.

