الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

التصديري للصناعات الطبية ينظم ورشة عمل كبرى لتعزيز صادرات الأدوية المصرية إلى إفريقيا

الأدوية
الأدوية
18 حجم الخط

 ينظم  المجلس التصديري  للصناعات الطبية  ورشة عمل موسعة بعنوان: تعزيز صادرات الدواء المصري إلى إفريقيا (السياسات واللوائح والنفاذ للأسواق) Enhancing Pharmaceutical Exports to Africa (Policy, Regulation, and Market Access) .

 

 

ويأتى هذا  في إطار مبادرة "معًا للتصدير" التي أطلقها المجلس التصديري للصناعات الطبية بهدف تعزيز وزيادة صادرات مصر من الصناعات الطبية والوصول بها إلى 3  مليار دولار بحلول عام 2030،  يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، بمشاركة كبرى قيادات صناع ومصدري الدواء المصري وروؤساء المصانع الدوائية والعديد من الجهات الحكومية وعلى رأسها هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد ووزارة الخارجية وممثلي الشركات الدوائية.

يعكس هذا الحضور الرفيع المستوى التكامل بين السياسات الصحية، والتنظيم الدوائي، والدبلوماسية الاقتصادية، بما يدعم نفاذ الصادرات الدوائية المصرية إلى الأسواق الإفريقية والتي تعتبر من أهم الأسواق المستهدفة للقطاع الطبي المصري.

يؤكد المجلس التصديري للصناعات الطبية أن تلك الورشة تمثل نقطة انطلاق محورية لمرحلة جديدة من العمل التصديري القائم على التكامل المؤسسي والتنسيق الحكومي والقطاعي، وتبعث برسالة واضحة للأسواق الإقليمية والدولية بأن مصر تمتلك القدرات التنظيمية، والبنية الصناعية، والدعم السياسي والدبلوماسي اللازم لقيادة سوق الدواء في إفريقيا. وتمثل هذه الورشة خطوة عملية نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتصدير الدواء.

تتناول ورشة العمل العديد من المحاور الإستراتيجية التي تستهدف دعم نفاذ الدواء المصري إلى الأسواق الإفريقية على النحو التالي:
المحور الأول: خارطة الطريق للنفاذ للسوق الإفريقي من خلال استعراض الموقف التنفيذي للنقاط التالية:
1. توحيد إجراءات تراخيص المصانع وتسجيل الأدوية في إفريقيا.
2. تراخيص المصانع وتسجيل الأدوية في بعض التكتلات الاقتصادية الإفريقية.
3. مذكرات التفاهم الموقعة في القطاع الطبي بين مصر والدول الإفريقية.  
4. وكالة الدواء الإفريقية والتي تهدف إلى توحيد تشريعات الأدوية على مستوى دول القارة.

المحور الثاني: عرض تقديمي عن الدول المستهدفة وخطة المجلس التصديري للصناعات الطبية لتعزيز صادرات الدواء المصري إلى إفريقيا.

المحور الثالث: قيام هيئة الدواء المصرية باستعراض تطورات التعاون الدوائي مع الدول الإفريقية إلى جانب شرح حزمة الحوافز التصديرية وآليات التسجيل الحديثة المطبقة من قبل هيئة الدواء المصرية، بما يسهم في تسريع إجراءات تسجيل المستحضرات الطبية ومعالجة التحديات التنظيمية والفنية أمام المصدرين.

هذا وسيتم خلال فعاليات ورشة العمل تكريم عدد من الشركات الدوائية التي حققت إنجازات ملموسة في تصدير الأدوية بالتعاون مع المجلس التصديري وتقديرًا لدورها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المنتج الدوائي المصري في الأسواق العالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المجلس التصديري للصناعات الطبية صادرات صادرات مصر صادرات الدواء المصري الدواء المصري

مواد متعلقة

هيئة الدواء: مصر تحقق توطين 91% من صناعة الدواء لأول مرة
ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

طلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية: امتحان الجبر والإحصاء صعب (فيديو وصور)

قمة السيسي وترامب أبرزها، 10 معلومات عن منتدى دافوس الاقتصادي 2026

العظمى بالقاهرة 20 والصغرى بكاترين 1 مئوية، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

حبس سوداني بتهمة التحرش بطفلة سودانية بالطالبية

استعان بـ "شات جي بي تي" للهروب من العقوبة، مفاجآت في تفريغ هاتف المتهم بهتك عرض أطفال دار أيتام

"والدة المتهم اعترفت عليه"، محامي أسرة عروس المنوفية يكشف مفاجآت جديدة في القضية (فيديو)

وكيل الشيوخ: ارتفاع منسوب سطح البحر يهدد بغرق أجزاء من الدلتا وتملح الأراضي

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف منها الفلفل والجزر وانخفاض الخيار والليمون

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع مفاجئ يضرب البرتقال وزيادة المانجو 10 جنيهات رغم الركود

أسعار الذهب اليوم الأحد 18 يناير 2026

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين وارتفاع المكرونة وقشر البياض 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قبل استطلاع هلال شعبان، ما المراد برؤية الهلال في الشريعة الإسلامية وبم تثبت

الأزهر: الإسراء والمعراج محطة إيمانية لتفكيك خطاب التطرف وترسيخ قيم السلام والتعايش

من سنة الحبيب، فضل شهر شعبان وأهم الأعمال المستحبة فيه (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية