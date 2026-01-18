وزير الاستتثمار يستعرض جهود الدولة لتطوير قطاع الصناعة

18 حجم الخط

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الأحد، أشرف عمر، الرئيس التنفيذي لمجموعة Brandix للمنسوجات والملابس الجاهزة، حيث استعرض اللقاء خطط الشركة للاستثمار والتوسع بالسوق المصري فى مجال صناعة الملابس الجاهزة، حضر اللقاء المهندس هاني سلام رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج، والمهندس محمد الجوسقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حرص الحكومة على تطوير صناعة الملابس الجاهزة محليًا والاستفادة من القطن المصري عالي الجودة، والعمل على تطوير سلسلة الإنتاج الكاملة، إلى جانب نقل الخبرات والتقنيات الحديثة وبما بسهم فى رفع كفاءة هذه الصناعة وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.

وقال وزير الاستثمار إن الحكومة المصرية تعمل على تسهيل رحلة المستثمر بشكل كامل، بما في ذلك تسريع إجراءات التخليص الجمركي، والذي تم تقليصه من 16 يومًا إلى 5.8 أيام، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط، بالإضافة إلى توفير الأرض اللازمة للمشروع سواء في المناطق الحرة أو المناطق الصناعية، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتوسيع النشاط الصناعي.

وأشار وزير الاستثمار إلى المقومات الاستثمارية الكبيرة التى تتميز بها مصر، حيث تمتلك سوقا محلية كبيرة ، إلى جانب إمكانيات النفاذ لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية، بفضل شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، كما تمثل بوابة إقليمية لدول قارة افريقيا والشرق الأوسط والخليج العربي، إلى جانب توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوى الكفاءة.

ومن جانبه أعرب أشرف عمر، الرئيس التنفيذي لمجموعة Brandix عن تقديره لجهود الحكومة المصرية في توفير بيئة استثمارية مواتية، مؤكدًا حرص شركته على بدء مشروعها في مصر، واستغلال الموقع الاستراتيجي للبلاد لتطوير صناعة الملابس الجاهزة على المستوى الإقليمي، وتحقيق نمو مستدام وتوفير فرص العمل.

وبدوره قال المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج إن مصر تمتلك مقومات كبيرة لتعميق صناعة الغزل والنسيج، مشددًا على أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتطوير سلاسل القيمة، وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الدولية.

وقد استعرض الاجتماع تجربة شركة Brandix في سلسلة الإمداد العالمية، حيث تنتج في سريلانكا، والأردن وتصدر للأسواق الأمريكية.

ويتراوح حجم التشغيل المتوقع لمشروع Brandix فى مصر بين 200 عامل كبداية للتشغيل مع وجود خطة لزيادة عدد العمال تدريجيًا، بما يتناسب مع توسع الإنتاج.

