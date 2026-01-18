بلغت 273 مليار دولار، الصادرات التركية تكسر حاجزا قياسيا جديدا في 2025

18 حجم الخط

أعلن مجلس المصدرين الأتراك عن تحقيق قفزة تاريخية في أداء التجارة الخارجية لعام 2025، حيث سجلت صادرات البضائع مستوى قياسيا غير مسبوق، بلغت قيمته 273.4 مليار دولار، محققة نسبة نمو وصلت إلى 4.5% مقارنة بالعام السابق.

التكنولوجيا المحرك الرئيسي للنمو

كشفت البيانات أن المنتجات التكنولوجية استحوذت على نصيب الأسد من الصادرات بقيمة 112 مليار دولار.

وأوضحت وزارة التجارة التركية في بيان لها، أن هذا النمو مدفوع بزيادة المحتوى التكنولوجي للإنتاج المحلي لمواجهة المنافسة العالمية، حيث ارتفعت صادرات المنتجات متوسطة وعالية التقنية بنسبة 10.8%.

وشملت أبرز القطاعات التكنولوجية المصدرة الصناعات الدفاعية وعلوم الطيران والفضاء، والمركبات البرية والمعدات الكهربائية، والأجهزة الطبية وتقنيات الحاسوب.

ألمانيا في الصدارة والمملكة المتحدة تلاحقها

وعلى صعيد الشركاء التجاريين، حافظت ألمانيا على مركزها كأكبر مستورد للمنتجات التركية عالميا، حيث استقبلت بضائع بقيمة 19.8 مليار دولار (بنمو 9.57%)، تلتها المملكة المتحدة في المركز الثاني بقيمة 14.2 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث بـ 13.2 مليار دولار.

استدامة المسار الصعودي

يأتي هذا الأداء القوي استكمالًا لمسار النمو المتصاعد الذي بدأ منذ عام 2021، مدعوما بتوسع الاستثمارات الصناعية ورفع كفاءة سلاسل الإنتاج.

وأكدت وزارة التجارة أن هذه النتائج تعكس مرونة الاقتصاد التركي وقدرته على التكيف مع متطلبات التحول الرقمي والصناعي العالمي.

