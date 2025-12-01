الاقتصاد التركي يفقد زخمه، نمو أقل من المتوقع وتراجع قياسي لليرة

18 حجم الخط

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي (تركستات) اليوم الاثنين، تباطؤًا في وتيرة نمو الاقتصاد، مسجلا معدلا سنويا بلغ 3.7% فقط في الربع الثالث من العام، وهو أدنى من توقعات المحللين.

تراجع نمو الاقتصاد التركي

وأظهرت الأرقام تراجع النمو مقارنة بالربع الثاني من العام (4.9%)، كما جاءت دون توقع "ستاندرد آند بورز جلوبال" الذي كان عند 4.2%، وعلى أساس ربع سنوي معدل موسميًا، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1% فقط.

تدهور حاد للعملة التركية

وصلت الليرة التركية في تعاملات اليوم إلى مستوى قياسي منخفض يقترب من 42.53 ليرة للدولار، متجهة نحو اختراق أدنى مستوى تاريخي سجلته يوم الجمعة الماضي (42.6164).

وتكثف هذه التحركات الضغوط على الاقتصاد، حيث فقدت العملة المحلية ما يقارب 22% من قيمتها منذ بداية العام الجاري.

ويرجع هذا الأداء الضعيف للعملة بشكل كبير إلى السياسات النقدية غير التقليدية التي انتهجها البنك المركزي سابقًا، حيث خفض أسعار الفائدة بشكل حاد خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2021. وعلى الرغم من تحول السياسة النقدية إلى التشديد لاحقًا، ورفع سعر الفائدة بشكل كبير إلى 50% في فبراير 2024، استمرت الليرة في مسارها الهابط.

انكماش صناعي أبطأ

في سياق منفصل، أشار مسح "ستاندرد آند بورز جلوبال" لمؤشر مديري المشتريات في القطاع الصناعي لشهر نوفمبر إلى أن انكماش النشاط لا يزال مستمرًا، لكن بوتيرة هي الأبطأ منذ فبراير الماضي.

وارتفع المؤشر إلى 48 نقطة (من 46.5 في أكتوبر)، وهو ما يظل أقل من مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش.

وسُجل تراجع في الطلبيات المحلية وأخرى أشد حدة في طلبات التصدير، في ظل منافسة شرسة على الأسعار عالميا، ومع ذلك، خفت حدة الضغوط التضخمية وسجلت تكاليف المدخلات أضعف ارتفاع لها منذ نحو عام، كما تراجعت وتيرة فقدان الوظائف.

من جانبه، علق أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في "ستاندرد آند بورز جلوبال"، قائلا: إن البيئة التضخمية الأكثر هدوءا قدمت دعما للقطاع في نوفمبر، مشيرا إلى أمل في تحسن طفيف مع بداية العام المقبل.

وحذر من أن التشديد النقدي ومعضلة تراجع الليرة لا يزالان يمثلان نقطة ضعف لصناع السياسات.

