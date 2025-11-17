صراع الدولار والعملات المنافسة.. الأزمات والتوترات العالمية تدفع الأخضر للارتفاع.. البيانات الأمريكية تعيد تعريف خريطة تدفقات رأس المال.. وهذه الأسباب الخفية وراء انهيار توقعات خفض الفائدة

18 حجم الخط

تشهد أسواق العملات العالمية حالة من عدم الاستقرار، حيث يستغل الدولار الأمريكي تراجع العملات المنافسة لتعويض جزء من خسائره الأسبوعية، وبدأت تداولات اليوم الإثنين بدعم من ضعف الأداء الذي شهده كل من الجنيه الإسترليني والين الياباني.

يأتي ذلك في وقت يتطلع فيه المستثمرون بترقب إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية المتوقعة بعد انتهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، على أمل أن تسفر هذه الأرقام عن مؤشرات أوضح حول اتجاهات أسعار الفائدة.

تفاعلات السوق مع العوامل السياسية والاقتصادية

تأثر الجنيه الإسترليني، سلبا بخطط وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز لزيادة الضرائب بمقدار 7.5 مليار جنيه في إطار الميزانية المقرر الإعلان عنها الأسبوع المقبل.

أما الين الياباني، فيواجه ضغوطا بسبب التصعيد الدبلوماسي الأخير بين الصين واليابان، والذي اندلع على خلفية تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساني تاكايتشي بشأن تايوان، التي اعتبرتها الصين انتهاكا لسيادتها.

وبالنسبة لقرارات ترامب والفرنك السويسري، حيث جاء رد فعل السوق خافتا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التراجع عن فرض رسوم جمركية على أكثر من 200 منتج غذائي، كما ظل الفرنك السويسري مستقرا رغم إعلان الحكومة السويسرية تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية على صادراتها من 39% إلى 15%.

تركيز الأسواق على البيانات الأمريكية

تتجه أنظار المتعاملين الأسبوع الجاري نحو سلسلة البيانات الاقتصادية الأمريكية، والتي يأتي في مقدمتها تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره يوم الخميس، ومن المتوقع أن تقدم هذه البيانات، التي تأجل نشرها خلال فترة الإغلاق الحكومي، رؤية أكثر وضوحا حول صحة الاقتصاد الأمريكي، مما سيمهد الطريق لتوقعات أكثر دقة حول قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي المرتقب بشأن أسعار الفائدة الشهر المقبل.

تقلب توقعات أسعار الفائدة

وكشفت أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي" عن تراجع توقعات خفض سعر الفائدة إلى 43.9%، بينما ارتفعت توقعات الإبقاء على الأسعار دون تغيير إلى 56.1%، وهذا يمثل انعكاسا كبيرا مقارنة بتوقعات الأسبوع الماضي التي بلغت 67%، والتي كانت بدورها قد انخفضت من أعلى من 90% قبل اجتماع المجلس نهاية الشهر الماضي.



علقت الخبيرة كارول كونج من"بنك الكومنولث الأسترالي" على الوضع قائلة: "شهدنا فراغا في البيانات استمر 43 يوما، لذا أتوقع أن الأسواق ستتلقى أي معلومات جديدة عن الاقتصاد الأمريكي باهتمام بالغ، وسيؤدي هذا التأخر في نشر البيانات إلى إعاقة أو تأخير أي مزيد من التيسير النقدي من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي".

بدوره، أوضح المحلل لو براين من "دي.آر.دبليو تريدنج": "تعاني الأسواق من التشتت بسبب نقص البيانات وتباين ردود أفعال المتعاملين تجاه تصريحات مسؤولي الاحتياطي الاتحادي. أي ضعف إضافي في بيانات سوق العمل قد يدفع الدولار لاستئناف مساره النزولي الذي شهدناه أوائل هذا العام".

تحركات العملات أمام الدولار اليوم

ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل مجموعة من العملات الرئيسية 0.2% إلى 99.46 نقطة، حيث انخفض الين مقابل الدولار الأمريكي إلى بنسبة 0.3%، وصوولًا إلى مستويات 154.7 ين للدولار.

وتراجع الفرنك السويسري الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا من أعلى مستوى له في شهر واحد، بنسبة 0.1% عند 0.7954 للدولار، كما تراجع اليورو مقابل العملة الأمريكية، بنسبة 0.2% وصولًا إلى مستويات 1.1597 دولار.

وانخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي، بنسبة 0.3%، وصولا إلى مستويات 0.6521 دولار، ونزل الدولار النيوزيلندي مقابل العملة الخضراء نحو 0.2%، وسجل في أحد التداولات مستويات 0.5670 دولار.

