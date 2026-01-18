تأجيل محاكمة 19 متهمًا بـ خلايا التجمع وأكتوبر وزايد

18 حجم الخط

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 709 لسنة 2025 جنايات التجمع، والمعروفة إعلاميًا باسم خلية الهيكل الإداري بالتجمع، لجلسة 20 أبريل 2026 لاستكمال ضم المستندات.

وأفاد أمر الإحالة بأن المتهمين من الأول وحتى الخامس تولوا قيادة جماعة إرهابية باللجان النوعية في المحافظات خلال الفترة من 2013 وحتى 25 ديسمبر 2022، وكان هدفهم الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

أما المتهمون من السادس وحتى الثامن، فقد انضموا للجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها. كما وجه للمتهمين الثاني، والخامس وحتى الثامن تهمة تمويل الإرهاب.

ووفق التحقيقات، استخدم جميع المتهمين منصات الإنترنت مثل تطبيقات تلجرام وماسنجر للتواصل وتبادل التعليمات بين أعضاء الجماعة، ما شكل جزءًا من الأدلة الموجهة ضدهم.

خلية داعش أكتوبر

وفى سياق آخر،قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم تأجيل محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 4016 لسنة 2025 جنايات أكتوبر، والمعروفة إعلاميًا باسم خلية داعش أكتوبر، لجلسة 18 أبريل 2026 للاطلاع.

وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان.

وأفاد أمر الإحالة بأن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2022 وحتى 11 يناير 2023، وكان هدف الجماعة الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

أما المتهمون من الثاني وحتى الأخير، فقد انضموا إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها. كما وُجهت لجميع المتهمين تهم تمويل الإرهاب، حيازة أسلحة نارية، والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية في مناطق أطفيح والجيزة.

تنظيم داعش زايد

وفى سياق آخر، قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم تأجيل محاكمة 5 متهمين بتهمة الانضمام لتنظيم داعش في القضية رقم 4881 لسنة 2024 جنايات زايد، لجلسة 19 أبريل 2026 لمرافعة النيابة.

وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان.

وأفاد أمر الإحالة بأن المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية، وكان الغرض من أنشطتها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

أما المتهمون من الثاني وحتى الخامس، فقد انضموا للجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، كما وُجهت لجميع المتهمين تهمة تمويل الإرهاب.

