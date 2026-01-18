نواب بالشيوخ يطالبون باستراتيجية واضحة لمواجهة التغيرات المناخية وورد النيل

18 حجم الخط

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، مطالبات من أعضاء المجلس للحكومة باستراتيجية واضحة لمواجهة التغيرات المناخية وورد النيل.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، لمناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب عماد خليل، بشأن"استيضاح سياسة الحكومة حول التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ، وآليات إدارة الفيضان من خلال منظومة إدارة السد العالي، وكذلك مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمود صلاح بشأن ورد النيل.

موضوع التغيرات المناخية

قال النائب شعبان رأفت، عضو مجلس الشيوخ، أن موضوع التغييرات المناخية وخطورته علي دلتا النيل ليس موضوع بيئى فقط بل هو أمن قومى، نظرا لتعرض تلك المناطق للغرق وتأثر الأرض الزراعية للتآكل وانخفاض إنتاجية الفدان.

وقال عضو مجلس الشيوخ، يجب عدم تجاهل دور الحكومة في الفيضان الأخير في المنوفية والبحيرة، فنحن أمام مشكلة أمن قومى تتطلب استراتيجية واضحة لكل أجهزة الدولة.

وتابع، أيضا فيما يتعلق بمشكلة ورد النيل التى نعانى منها منذ عقود، متسائلا، إلي متى سيتم صرف لها مخصصات ومعاناة منها.

وطالب بضرورة وجود خطة واضحة للاستفادة من ورد النيل.

استراتيجية التغيرات المناخية 2050

فيما طالبت النائبة أميرة تاودرس عضو مجلس الشيوخ بضرورة تبنى رؤية وطنية موحدة فى استراتيجية التغيرات المناخية 2050،وذلك لمواجهة هذة الظاهرة التي ستؤثر على البيئة.

وقالت النائبة أميرة تاودرس:أن الموضوع أصبح أحد أهم التحديات التى تواجه الدولة المصرية وهو أمر يحتاج إلي إدارة متكاملة من كافة الجهات المعنية.

وأشارت النائبة اميره تاودرس إلي أن هذة الأحداث تتطلب وضع سيناريوهات مستقبلية قبل حدوثها.



وطالب النائب محمود تركي إلى ضورة استخدام البحث العلمى والذكاء الاصطناعى لمواجهة أثار التغيرات المناخية نظرا لخطورتها المستقبلية على الأمن الزراعي.

ووصفت النائبة أميرة صابر عضو مجلس الشيوخ التغيرات المناخية "بالكارثه البيئية "التي تهدد مصر ودول البحر المتوسط.

وقالت خلال الجلسة العامة لمجلس الشييوخ:المشكلة أن هذا الملف يواجه فجوه تشريعية،لذلك تقدمت بأول مشروع قانون لمواجهة أثار التغيرات المناخية أثناء عضويتي بمجلس النواب.

مشروع استثماري

وأستطردت النائبة أميرة صابر قائلة:أى مشروع استثماري يجب أن يقيم قبل التخطيط له أو البدءفي الإنشاءات.

ولا يمكن إعداد أو تصميم مدن مستقبلية كاملة بدون مراجعة الأثر البيئي لهذة المشروعات.

وشددت النائبة أميره صابر على أن التغيرات المناخيه ليس ملف مختص بالبيئة فقط، ولكن هناك وزارات أخري معنية بهذا الأمر وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية.

