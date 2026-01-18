يوفر 1700 فرصة عمل، وزير العمل يفتتح ملتقى توظيف بالسويس

18 حجم الخط

افتتح وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، يرافقه السيد اللواء أركان حرب الدكتور طارق الشاذلي، محافظ السويس، الملتقى التوظيفي الذي نظمته وزارة العمل، بمركز التدريب المهني بمحافظة السويس، بمشاركة 26 شركة من كبرى الشركات العاملة بالمحافظة.

وذلك لتوفير نحو 1700 فرصة عمل حقيقية وجديدة لشباب السويس، في عدد من القطاعات الصناعية والخدمية، في إطار دعم الشراكة مع القطاع الخاص باعتبارها حجر الأساس لمواجهة البطالة وتحقيق الاستقرار الوظيفي.

وعلى هامش الملتقى، افتتح الوزير ومحافظ السويس، والدكتور منصور وهبي المدير التنفيذي لشركة «ابدأ إديو»، مركز التدريب المهني النموذجي بالسويس، والذي يُعد من أكبر وأحدث مراكز التدريب المهني على مستوى الجمهورية، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة وفق أحدث النظم والمعايير التدريبية العالمي

كما شهد الافتتاح قيام معالي الوزير ومحافظ السويس بتسليم شهادات التخرج لأوائل الخريجين من عدد من الدورات التدريبية المتخصصة، في رسالة واضحة تؤكد اهتمام الدولة بتأهيل وتنمية الكوادر البشرية، وربط منظومة التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يسهم في تحسين فرص التشغيل وتحقيق التنمية المستدامة

وشارك في فعاليات الافتتاح لمياء محمود، مدير مديرية العمل بالسويس، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية، وممثلي القطاع الخاص، والجامعة، والنقابات العمالية...وأكد معالي وزير العمل أن تطوير مركز التدريب المهني النموذجي بالسويس تم بالتعاون مع شركة «ابدأ إديو»، الذراع التدريبي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، بما يعكس تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص لدعم التشغيل، وتعزيز منظومة التدريب الفني والمهني، وتوفير عمالة ماهرة تلبي متطلبات سوق العمل.

وأوضح الوزير أن المركز يضم مجموعة متنوعة من التخصصات التي تتوافق مع احتياجات السوق، من بينها: ميكانيكا السيارات، اللحام، صيانة الأجهزة الكهربائية، الكهرباء العامة، التبريد والتكييف، التفصيل والخياطة، التطريز الآلي، الطاقة الشمسية، الحاسب الآلي، واللغات، بالإضافة إلى صيانة الهواتف المحمولة من خلال وحدة تدريب متنقلة وجارٍ تجهيز ورشة النجارة وقاعة اجتماعات متعددة الأغراض.

وأضاف أن المركز يقدم حزمة متكاملة من البرامج التدريبية تشمل الدورات الفنية المتخصصة، وتنمية مهارات اللغة الإنجليزية، ومهارات التوظيف، والتسويق الإلكتروني، وريادة الأعمال، بما يسهم في إعداد متدربين قادرين على المنافسة سوق العمل محليًا ودوليًا.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ 9 دورات تدريبية حتى الآن، شملت دورتين في مجال اللحام، ودورة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، ودورة التفصيل والخياطة، ودورات في صيانة الهاتف المحمول وصيانة الحاسب الآلي، إلى جانب دورتين مخصصتين لذوي الهمم في مجالي صيانة الأجهزة المنزلية وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية للصم وضعاف السمع، فضلًا عن تنفيذ دورة «فني دولي مصري»، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة «ابدأ إديو»، دعمًا للتدريب المتخصص ودمج جميع فئات المجتمع في سوق العمل.

ومن جانبه، أكد محافظ السويس، أن الملتقى التوظيفي ومركز التدريب المهني النموذجي يمثلان خطوة مهمة لدعم تشغيل الشباب، وتأهيلهم وفق احتياجات سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستثمار في الإنسان المصري، مشيدًا بالتعاون بين وزارة العمل والقطاع الخاص ومبادرة «ابدأ إديو»، ودورهم في توفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة.

