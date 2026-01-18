الأحد 18 يناير 2026
بمشاركة 18 دولة، طلاب الأزهر يحققون مراكز متقدمة في مبادرة الأسبوع العربي للبرمجة

طلاب المعاهد الأزهرية
طلاب المعاهد الأزهرية
حقق طلاب ومعلمو  الأزهر الشريف مراكز متقدمة في مبادرة «الأسبوع العربي للبرمجة» في دورتها الخامسة لعام 2025، والتي نظمتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) والجمعية التونسية للمبادرات التربوية، تحت شعار: «الذكاء الاصطناعي والبرمجة في خدمة الثقافة العربية»، في إنجاز يعكس تميز أبناء الأزهر في المجالات التكنولوجية الحديثة.

طلاب الأزهر يحققون مراكز متقدمة في مبادرة «الأسبوع العربي للبرمجة»

وشهدت هذه الدورة إقبالًا وتفاعلًا واسعَيْن من مختلف أرجاء الوطن العربي، بمشاركة 18 دولة عربية، مع تنوع كبير في الأنشطة والمشروعات المقدمة على المنصة الإلكترونية، وتنافسية ملحوظة بين المشاركين، بما يؤكد تنامي الاهتمام بمجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي ودورهما في خدمة الثقافة العربية.

وبعد مرحلة تقييم دقيقة، أعلنت اللجنة العليا للتحكيم نتائج المرحلة الأولى، والتي أسفرت عن تحقيق طلاب ومعلمي الأزهر مراكز متقدمة في عدد من المسابقات المختلفة.

ففي مسابقة المربي الذهبي، حصلت المعلمة عبير محمود محمد سعيد، من معهد دنجواي الأزهري بمنطقة الدقهلية الأزهرية، على المركز الأول عن مبادرة «من الأهرامات إلى الخوارزميات»، فيما جاء المعلم صادق مصطفى محمد، من معهد الزهراء الابتدائي بمنطقة دمياط الأزهرية، في المركز الثاني عن مبادرة «كبسولات تعليمية لدعم التعلم النشط»، وحصلت المعلمة فادية شمس الدين محمد، من معهد فتيات بلقاس الإعدادي الثانوي بمنطقة الدقهلية الأزهرية، على المركز الثالث عن مبادرة «أهم معالم مصر العربية والإسلامية».

وفي مسابقة الفريق الذهبي (أقل من 13 سنة)، حصد فريق معهد بنين فؤاد خميس النموذجي بمنطقة الشرقية الأزهرية المركز الأول، تحت إشراف المعلمة مي عادل عبد الله، وضم الفريق الطالبين محمد أيمن محمد عبد الله، وأحمد أيمن محمد عبد الله.

كما حصل فريق معهد دنجواي الابتدائى بمنطقة الدقهلية الأزهرية على المركز الثاني، تحت إشراف المعلمة عبير محمود محمد سعيد، وضم الطالبين عمر نصر سعيد ومحمد هاني، بينما جاء فريق معهد مجمع مدينة نصر بمنطقة  القاهرة الأزهرية في المركز الثالث، تحت إشراف الأستاذ حسام خطاب، وضم الطالبتيْن رحمة عبد العزيز أحمد وندى عبد النبي أحمد.

أما في مسابقة الفريق الذهبي (من 13 إلى 18 سنة)، فقد حصل فريق معهد دفشو بمنطقة البحيرة الأزهرية، تحت إشراف المعلمة هبة محمد الحداد، على المركز الأول مكرر، وضم الطالبين حمزة محمد السيد، ورزان محمد علي، فيما جاء فريق معهد دراو النموذجي بمنطقة أسوان الأزهرية في المركز الثاني، تحت إشراف المعلمة سناء محمد مصطفى، وضم الطالبتيْن تسنيم وهب الله عبد المجيد وفاطمة محمد حسب الله.

 حرص الأزهر الشريف على دعم الابتكار وتنمية مهارات الطلاب والمعلمين 

ويعكس هذا الإنجاز حرص  الأزهر الشريف على دعم الابتكار وتنمية مهارات الطلاب والمعلمين في مجالات التكنولوجيا الحديثة، وتوظيف البرمجة والذكاء الاصطناعي في خدمة الثقافة العربية، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومؤهل لمواكبة متطلبات العصر الرقمي.

الجريدة الرسمية