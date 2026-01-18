زيادة أسعار بيبسي كولا، والتطبيق في هذا الموعد

18 حجم الخط

أكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، أن شركة بيبسي كولا مصر، أرسلت للتجار والموردين خطابًا يتضمن رفع أسعار بيبسي “العبوة البلاستيك”.

زيادة في أسعار بيبسي

ووفقًا «للمنوفي» فإنه اعتبارًا من أمس 17 يناير 2026، رفعت الشركة سعر عبوة 1.5 لتر بيبسي من 30 إلى 34.75 جنيه.

كما قررت الشركة وفقًا «للمنوفي» اعتبارًا من 1 فبراير المقبل زيادة سعر عبوة 2.5 لتر من 35 إلى 39.75 جنيهًا.

بيبسي ترفع أسعار مشروب ستينج للطاقة أول أيام رمضان

وكانت بيبسي، طبقت السبت 1 مارس 2025؛ وفقًا لما كشفه حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، قرار شركة بيبسي برفع أسعار زجاجة مشروب ستينج للطاقة.

أسعار زجاجة ستينج بعد الزيادة

وقررت شركة بيبسي رفع سعر زجاجة ستينج 275 ملي، لتصبح 14.5 جنيها، فيما يصل سعر الكرتونة التي تحتوي على 12 زجاجة إلى 165 جنيها بالنسبة للجملة، و174 جنيها للمستهلك، ووفقًا لـ «المنوفي».

