الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

زيادة أسعار بيبسي كولا، والتطبيق في هذا الموعد

بيبسي
بيبسي
18 حجم الخط

أكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، أن شركة بيبسي كولا مصر، أرسلت للتجار والموردين خطابًا يتضمن رفع أسعار بيبسي “العبوة البلاستيك”.

زيادة في أسعار بيبسي 

ووفقًا «للمنوفي» فإنه اعتبارًا من أمس 17 يناير 2026، رفعت الشركة سعر عبوة 1.5 لتر بيبسي من 30 إلى 34.75 جنيه.

كما قررت الشركة وفقًا «للمنوفي» اعتبارًا من 1 فبراير المقبل زيادة سعر عبوة 2.5 لتر من 35 إلى 39.75 جنيهًا.

 

بيبسي ترفع أسعار مشروب ستينج للطاقة أول أيام رمضان

وكانت بيبسي، طبقت السبت 1 مارس 2025؛ وفقًا لما كشفه حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، قرار شركة بيبسي برفع أسعار زجاجة مشروب ستينج للطاقة.

أسعار زجاجة ستينج بعد الزيادة

وقررت شركة بيبسي رفع سعر زجاجة ستينج 275 ملي، لتصبح 14.5 جنيها، فيما يصل سعر الكرتونة التي تحتوي على 12 زجاجة إلى 165 جنيها بالنسبة للجملة، و174 جنيها للمستهلك، ووفقًا لـ «المنوفي».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار بيبسي بيبسي أسعار بيبسي بلاستيك أسعار مشروب ستينج الغرف التجارية المواد الغذائية بيبسي كولا بيبسي كولا مصر رفع أسعار بيبسي شركة بيبسي كولا شركة بيبسي كولا مصر شركة بيبسي شعبة المواد الغذائية مشروب ستينج للطاقة
ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

سعر الدولار أمام الليرة في مصرف سوريا المركزي

عقب عودة والديهم من الخارج، تشريح جثامين الأشقاء الخمسة ضحايا تسريب الغاز في بنها

قمة السيسي وترامب أبرزها، 10 معلومات عن منتدى دافوس الاقتصادي 2026

العظمى بالقاهرة 20 والصغرى بكاترين 1 مئوية، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

أطباء مستشفى الطلبة بجامعة القاهرة ينجحون في إجراء أول عملية زراعة قوقعة لطالبة

افتتاح معرضي فكري سليمان وعاطف طلبة بجاليري ضي

لماذا يخوض حزب العدل معركة التشريع الاقتصادي في برلمان 2026 مبكرا؟

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف منها الفلفل والجزر وانخفاض الخيار والليمون

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع مفاجئ يضرب البرتقال وزيادة المانجو 10 جنيهات رغم الركود

أسعار الذهب اليوم الأحد 18 يناير 2026

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين وارتفاع المكرونة وقشر البياض 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من سنة الحبيب، فضل شهر شعبان وأهم الأعمال المستحبة فيه (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 18 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 18 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية