حازم المنوفي: سحب بعض تشغيلات حليب الأطفال احترازيا يعكس قوة الرقابة الاستباقية

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، أن إعلان الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن تنفيذ سحب احترازي محدود لبعض تشغيلات حليب الأطفال يُجسد النهج الاحترافي للدولة المصرية في إدارة منظومة سلامة الغذاء، ويعكس أعلى درجات الشفافية والجاهزية في التعامل مع أي ملاحظات تتعلق بصحة وسلامة المستهلكين، لا سيما الأطفال.

الرقابة الاستباقية وليس نتيجة وجود أزمة في السوق

وأوضح المنوفي في بيان له اليوم، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الرقابة الاستباقية وليس نتيجة وجود أزمة في السوق، مشيرًا إلى أن السحب تم بناءً على إخطار رسمي وتعاون مباشر مع الشركة المنتجة، بما يؤكد التزام الشركات العاملة في السوق المصرية بالمعايير الدولية والمسئولية المجتمعية.

التحرك السريع يعزز ثقة المواطنين في المنتجات المتداولة



وأضاف أن الدولة تولي ملف سلامة الغذاء اهتمامًا بالغًا، وأن التحرك السريع من الهيئة القومية لسلامة الغذاء يعزز ثقة المواطنين في المنتجات المتداولة ويضمن استقرار السوق وحماية المستهلك دون الإضرار بالتوازن التجاري.

أهمية التزام المستهلكين بالتعليمات الصادرة عبر القنوات الرسمية

وشدد المنوفي على أهمية التزام المستهلكين بالتعليمات الصادرة عبر القنوات الرسمية، وضرورة التحقق من أرقام التشغيلات المعلنة، مؤكدًا أن التكامل بين الأجهزة الرقابية والمواطنين والتجار هو الركيزة الأساسية لمنظومة غذاء آمنة ومستقرة.

"سلامة الغذاء" تعلن عن سحب احترازي لمنتجات حليب أطفال نستله من السوق بسبب تلوثها

يشار إلى أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أعلنت تنفيذ سحب احترازي لعدد محدود من دفعات منتجات حليب الأطفال من إنتاج شركة نستله العالمية، وذلك في ضوء إخطار رسمي ورد إليها من الشركة في مصر يفيد بتنفيذ سحب طوعي احتراز ى لهذه الدفعات.

