الخميس 19 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

المشروع x لكريم عبد العزيز يواصل تصدر شباك التذاكر

فيلم المشروع X، فيتو
فيلم المشروع X، فيتو

حقق فيلم المشروع x بطولة كريم عبد العزيز وياسمين صبري، أمس الأربعاء، إيرادات بلغت 1,174,312 جنيه، ليتصدر شباك التذاكر بدور العرض السينمائي. 

فيلم المشروع X 

 ويُعد فيلم المشروع X أحد أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، ويتميز باستخدامه أحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.

أبطال فيلم المشروع X

 فيلم المشروع X من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، وهو بطولة كريم عبد العزيز، إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم  ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المشروع اكس كريم عبدالعزيز ياسمين صبرى فيلم المشروع X

الأكثر قراءة

القبض على "المذيع الفرفوش" بتهمة التحريض على الرذيلة ونشر محتوى خادش للحياء

بلومبرج: قطر تتفاوض مع مصر لاستثمار 3.5 مليار دولارات في مشروع سياحي

أول تعليق من نتنياهو على القصف الإيراني لمستشفى سوروكا

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

نص القرار الجمهوري بتعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية

محافظ دمياط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 74.61% (صور)

تفسير رؤية سماع الأذان وعلاقتها بالابتعاد عن الذنوب والمعاصى

دفاع ضحية نجل الفنان محمد رمضان يتقدم بإقرار للتصالح لهيئة المحكمة

خدمات

المزيد

الذهب يتراجع صباح اليوم الخميس 19 يونيو 2025

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 19-6-2025

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

أحدث أسعار القصدير اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

جثث تحت الأنقاض.. تعالوا نعرف قصة انهيار عقار السيدة زينب باللي فيه (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية سماع الأذان وعلاقتها بالابتعاد عن الذنوب والمعاصى

آل البيت النبوي في مصر.. فاطمة بنت الحسن الأنور شقيقة السيدة نفيسة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 19 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية