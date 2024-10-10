حقيقة خطوبة تايلور سويفت وترافيس كيلسي

تايلور سويفت، كشف موقع ET الفني الشهير، حقيقة الأخبار التي انتشرت في الساعات الماضية، وتفيد بخطوبة كل من النجمة تايلور سويفت، ولاعب كرة القدم ترافيس كيلسي.

وأكد الموقع الفني، أن ثنائي أمريكا الأشهر، ليس مخطوبين حتى الآن، وأن ما قاله، تروي أيكمان في أحدث حلقة من البودكاست "Pardon My Take"، هو شائعة وليس له أي أساس من الصحة.

وكان تروي أيكمان، قال مؤخرا: "لقد تواصل معي شخص ما.. وقال إنه تايلور وترافيس، قد يكون مخطوبين بالفعل.. لذا ربما كنت أنا من كشف القصة".

حبيب تايلور سويفت يرقص بصحبتها على المسرح في حفل لندن

في سياق متصل، استدعت المغنية الأمريكية الشهيرة، تايلور سويفت، مؤخرا تايلور كيلسي، حبيبها، لاعب كرة القدم الأمريكي ترافيس كيلسي، لمشاركتها في أحد العروض، خلال حفلها الدي أقيم في العاصمة البريطانية لندن.

وظهر ترافيس كيلسي، علي خشبة المسرح، وهو يرتدي بذلة كاملة، وشارك تايلور سويفت، والراقصين في تأدية أحد العروض، في حفل لندن، وسط ترحيب وتشجيع من الجمهور، للاعب الكرة.