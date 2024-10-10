الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

حقيقة خطوبة تايلور سويفت وترافيس كيلسي

تايلور سويفت وترافيس
تايلور سويفت وترافيس كيلسي، فيتو

تايلور سويفت، كشف موقع ET الفني الشهير، حقيقة الأخبار التي انتشرت في الساعات الماضية، وتفيد بخطوبة كل من النجمة تايلور سويفت، ولاعب كرة القدم ترافيس كيلسي.

وأكد الموقع الفني، أن ثنائي أمريكا الأشهر، ليس مخطوبين حتى الآن، وأن ما قاله، تروي أيكمان في أحدث حلقة من البودكاست "Pardon My Take"، هو شائعة وليس له أي أساس من الصحة.

وكان تروي أيكمان، قال مؤخرا: "لقد تواصل معي شخص ما.. وقال إنه تايلور وترافيس، قد يكون مخطوبين بالفعل.. لذا ربما كنت أنا من كشف القصة".

 

 

حبيب تايلور سويفت يرقص بصحبتها على المسرح في حفل لندن 

في سياق متصل، استدعت المغنية الأمريكية الشهيرة، تايلور سويفت، مؤخرا تايلور كيلسي، حبيبها، لاعب كرة القدم الأمريكي ترافيس كيلسي، لمشاركتها في أحد العروض، خلال حفلها الدي أقيم في العاصمة البريطانية لندن.

وظهر ترافيس كيلسي، علي خشبة المسرح، وهو يرتدي بذلة كاملة، وشارك تايلور سويفت، والراقصين في تأدية أحد العروض، في حفل لندن، وسط ترحيب وتشجيع من الجمهور، للاعب الكرة.

القبض على الرابر ترافيس سكوت في باريس (فيديو)

سيلينا جوميز تتألق بالأسود في عرض فيلم EMILIA PÉREZ بمهرجان نيويورك (فيديو وصور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

تايلور سويفت وترافيس كيلسي خطوبة تايلور سويفت وترافيس كيلسي تفاصيل قصة تايلور سويفت وترافيس كيلسي ألبوم تايلور سويفت ترافيس كيلسي

مواد متعلقة

سيلينا جوميز تتبرع بإجمالي مبيعات Rare Beauty للصحة العقلية

داعم لترامب يشتري جيتارا موقعا من تايلور سويفت بـ4 آلاف دولار ويحطمه (فيديو)

الأكثر قراءة

مصدر يكشف حقيقة إيجابية عينة محمود بنتايك

مفاجأة، تحليل «الإسورة» يهدد باستبعاد 7 لاعبين من منتخب مصر من تصفيات إفريقيا بسبب التزوير

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024

عينة منشطات محمود بنتايك تثير جدلًا واسعًا، والجماهير يكشفون مصير إعادة السوبر الإفريقي

أجر خادم وفرش وغطاء، تفاصيل سداد توفيق عكاشة 45 ألف جنيه لمنع تنفيذ حكم حبسه شهرا

قمة مصرية صومالية إرتيرية بأسمرة لتعزيز الأمن في القرن الإفريقي والبحر الأحمر

تصاعد الدخان بكثافة، لحظة اندلاع حريق هائل في تل أبيب (فيديو)

قطع المياه 7 ساعات غدا عن بعض قرى أطفيح بالجيزة

منوعات

المزيد

عالم أحياء يكشف سبب خطورة القهوة سريعة التحضير

عالم يتوقع حدوث أعاصير مدمرة قبل نهاية القرن

تطوير أقمار استشعار لإرسال البيانات من مدار الأرض بسرعة فائقة

علماء روس يبتكرون تقنية لزيادة مقاومة المعادن للتآكل

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 10-10-2024 بالسوق المحلية

سعر الدرهم الإماراتي فى البنوك اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024

ارتفاع البصل والفلفل، أسعار الخضراوات اليوم الخميس في سوق العبور

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

من هو الإسرائيلي المعتقل في لبنان؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها الإيمان والصبر، كيفية دخول العبد في معية الله

لماذا اعترض الكافرون على بشرية الرسول؟، الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير حلم المطعم في المنام وعلاقته بالبعد عن ارتكاب الأخطاء والذنوب

المزيد
الجريدة الرسمية