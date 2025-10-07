الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

تايلور سويفت تكشف سبب معرفة صديقها إد شيرين بخبر خطبتها من الإنترنت

تايلور سويفت واد
تايلور سويفت واد شيرين، فيتو

كشفت النجمة  تايلور سويفت، عن  سبب معرفة صديقها المغني البريطاني إد شيرين بخبر خطبتها من الإنترنت.

وقالت تايلور سويفت، للمذيع جيمي فالون عن سبب عدم إخبارها إد شيران بخطوبتها:"ليس لديه هاتف!  عليكِ مراسلته عبر البريد الإلكتروني أو تطبيق FaceTime، وعليه أن يجد جهاز iPad، ويجب إعطاؤه إياه كطفل.. إنه من أكثر الأشخاص الذين أحبهم على الإطلاق.. عندما انتشر الخبر، قلتُ: 'نسينا الاتصال بإد!'".

تفاصيل اختيار ترافيس كيلسي لخاتم تايلور سويفت

تحدثت النجمة تايلور سويفت، عن تفاصيل اختيار خطيبها لاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي، لخاتم  خطوبتها، وقالت تايلور سويفت، خلال استضافتها في أحد البرامج البريطانية، عن كيفية اختيار ترافيس لخاتم خطبتها: "أريته فيديو، قبل عام ونصف تقريبًا، وكان يُركز على كل شيء، كما اتضح.. عندما رأيت الخاتم، وشاهدت نقش ذهبي يدوي...  قلتُ.. أعرف من صنع هذا، أعرف من صنع هذا.. لقد استمع إليّ.. بدا وكأنه يعرفني حقًا".

خطوبة تايلور سويفت وترافيس كيلسي 

أعلنت  النجمة تايلور سويفت، رسميًّا عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، خطبتها إلى لاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي.

ونشرت تايلور سويفت، صور تقدم ترافيس كيلسي لخطبتها، وظهر الثنائي سعيدين بهذه الخطوة الهامة في علاقتهما العاطفية.

Image

وأظهر منشور مشترك على حسابيهما في "إنستجرام" كيلسي وهو يركع على ركبته ليطلب يد سويفت في حديقة تنتشر فيها الأزهار، في حين تظهر يد المغنية وفيها خاتم الخطوبة في صورة أخرى.

ترافيس كيلسي عن علاقته بتايلور سويفت: هذه فتاتي وأنا فخور بذلك

 وتحدث لاعب كرة القدم الأمريكية، ترافيس كيلسي، عن علاقته تايلور سويفت،، خلال استضافته في أحد برامج الراديو.

وقال ترافيس كيلسي، عن حبيبته تايلور سويفت:"أنت تريد أن تبقي الأمور خاصة، ولكن في نفس الوقت لست هنا لإخفاء أي شيء. هذه فتاتي، هذه سيدتي.. أنا فخور بذلك".

Image

وأثارت علاقة تايلور سويفت بنجم "كنساس سيتي تشيفس" ضجّة إعلامية كبيرة سنة 2023.

وهما كشفا عنها بعد أشهر من المواعدة، إثر نشر صور لهما وهما يتجوّلان معا في نيويورك.

وتعقيبًا على هذا الإعلان، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحفيين في ختام جلسة لحكومته "أتمنّى لهما كلّ التوفيق، أظن أنه رجل رائع وأظنّ أنها شخص مذهل"، علما أنه قد سبق للرئيس أن انتقد النجمة الأمريكية في عدّة مناسبات.

رسميًّا.. المغنية تايلور سويفت تصبح مليارديرة

في سياق متصل، ذكر تقرير صحفي لـ بلومبرج نيوز، أن المغنية الشهير تايلور سويفت، أصبحت رسميا، مليارديرة، بعد أن وصلت ثروتها الصافية لـ 1.1 مليار دولار.

وذكر التقرير الصحفي، أن جولة تايلور سويفت الأخيرة  Eras Tour، حققت أموالًا تعادل ما حققته اقتصادات البلدان الصغيرة، كما أنه من المتوقع أن يكون تسجيلها الجديد لألبوم عمره تسع سنوات، والذي يحمل اسم 1989، أحد أكثر التسجيلات مبيعًا لهذا العام، علاوة على الإيرادات القياسية التي حققها فيلمها التسجيلي الأخير والذي تخطت الـ ١٢٥ مليون دولار أمريكي.

