الأطباء تكشف موقفها من واقعة إهمال طبي تسببت في وفاة طفل التجمع
قدم الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد بنقابة الأطباء، واجب العزاء لأسرة الطفل محمود ضحية الإهمال الطبي بأحد مستشفيات التجمع الخامس.
أدوات نقابة الأطباء
وأوضح أن نقابة الأطباء جهة محايدة تسعى إلى أن تكون الممارسات الطبية سليمة وفقًا للبروتوكولات الطبية والعلاجية السليمة، من خلال الأدوات النقابية المختلفة، مثل لجنة آداب المهنة التي تُحاسب الأطباء على أي إجراء مخالف.
قضية وفاة طفل التجمع بسبب الخطأ الطبي
وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حقك مع المشاكس” الذي يقدمه هيثم بسام بقناة “القاهرة والناس” أن قضية طفل التجمع تخضع للتحقيق داخل النقابة في لجنة آداب المهنة، مشيرًا إلى أن لجنة التحقيق لم تتخذ قرارًا نهائيًا حول وجود شبهة في الإهمال أو حدوث خطا طبي.
الكشف الطبي والتشخيص
وأكد أن الكشف الطبي هو الذي يُحدد مدى احتياج الطفل لمضاد حيوي من عدمه، مشيرًا إلى أن الطبيب يجب أن يكشف على المريض ويقوم بالتشخيص السليم، ومن ثم كتابة العلاج المناسب.
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