السبت 05 يوليو 2025
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أخبار مصر أبرزها، الصحة تحقق في واقعة إهمال طبي بمستشفى خاص بالمهندسين، مصدر يفجر مفاجأة عن إخفاء بعض سائقي القطارات لأمراضهم، شبورة صباحية كثيفة على هذه الطرق

الإعلامية ريهام سعيد،
الإعلامية ريهام سعيد، فيتو

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

 

نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على شهادة مدارس النيل الثانوية الدولية بالجامعات

 

تنسيق الجامعات 2025، يتساءل عددا من الطلاب عن قواعد قبول الطلاب الحاصلين على شهادة مدارس النيل الثانوية الدولية بالجامعات المصرية للعام الدراسي القادم 2025، 2026.

 

الصحة تحقق في واقعة إهمال طبي بمستشفى خاص بالمهندسين

 

فتحت وزارة الصحة والسكان تحقيقا عاجلا في شكوى قدمتها الإعلامية بسمة وهبة ضد مستشفى خاص بمنطقة المهندسين، بعد اتهامات بالإهمال الطبي الجسيم الذي تسبب في تدهور حالة إحدى صديقاتها، مصابة بالسرطان.

 

بعد وفاة قائد قطار البحيرة، مصدر يفجر مفاجأة عن إخفاء بعض سائقي القطارات لأمراضهم

 

فتحت واقعة وفاة قائد قطار البحيرة أثناء توقفه في محطة التحرير بمركز بدر، بابا واسعا من الجدل حول كيفية تأمين القطار والركاب من مخاطر الوفاة الفجائية التي تحدث وضرورة أن يكون مساعد قائد القطار على درجة كبيرة من اليقظة والاحترافية وما جدوى الكشف الدوري على السائقين ومدى أهميته وهل هناك تلاعب في هذه الكشوفات أو إمكانية لإخفاء سائقي القطارات بعض الأمراض عن قومسيون الكشف الطبي الدوري للسكك الحديدية.

 

الوطنية للانتخابات: تنسيق كامل مع الخارجية لتسهيل مشاركة المصريين بالخارج في التصويت

 

أكد القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة نسقت بشكل كامل مع وزارة الخارجية لضمان مشاركة المصريين بالخارج في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

 

حالة الطقس غدا السبت، شبورة صباحية كثيفة على هذه الطرق

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تكون شبورة صباحية في الرابعة فجرا وتنتهي في الثامنة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

 

تعديل مواعيد وخريطة تشغيل قطار العاصمة بدءا من الأحد

 

أعلنت الشركة المشغلة لـ القطار الكهربائى تعديل خريطة تشغيل  قطار العاصمة، بداية من يوم الأحد المقبل وذلك لخدمة ركاب القطار وتقديم أفضل خدمة للركاب. 

 

مهام لجان متابعة انتخابات “الشيوخ” حتى مرحلة الاقتراع

 

أصدرت  الهيئة الوطنية للانتخابات  القرار رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٥ بشأن تشكيل ومهام لجان متابعة سير الانتخابات وتلقي طلبات الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم ٤٥ لسنة ۲۰۱٤ بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (٥) لسنة ٢٠٢٥ بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ، وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (٦) لسنة ٢٠٢٥ بشأن الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (٧) لسنة ٢٠٢٥ بفتح باب الترشح ومواعيده وإجراءاته، وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى.

 

الصحة: نجاح إجراء أول حالة زراعة كلى بمستشفى المقطم للتأمين الصحي

 

أعلنت وزارة الصحة عن نجاح فريق زراعة الكلى في مستشفى المقطم للتأمين الصحي في إجراء أول عملية زرع كلي تمت لمريضة تبلغ من العمر 25 عاما تبرعت لها والدتها، وخرجت المريضة والمتبرعة من المستشفى في حالة جيدة

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