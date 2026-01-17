خطوات تخصيص شقق ديارنا للإسكان المتوسط للحاجزين (فيديو)

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن البدء في تخصيص الوحدات السكنية لـ25 ألف شقة طرحتها ضمن المرحلة الثانية من الطرح المجمع ٤٠٠ ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح غد الأحد، لكافة المواطنين الذين قاموا بإبداء رغبتهم في حجز وحداتهم وقاموا بسداد جدية الحجز وفقا لرغباتهم.

ونستعرض خطوات التخصيص كالتالي:

وطرحت الوزارة 25012 وحدة سكنية تضم ٢٩٨٦ وحدة بمشروعات (جنة وسكن مصر)، و١٠٦١٤ وحدة سكنية بمشروع (ديارنا)، و٩٤١٢ وحدة بمشروع (ظلال) و٢٠٠٠ وحدة سكنية ( بالإسكان المتنوع ) بمدينة الإسماعيلية الجديدة.



وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تواصل جهودها في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير سكن لائق لكل مواطن، مضيفًا: "نعمل على تنفيذ وتوفير الوحدات المتنوعة في مختلف المدن الجديدة وفق أعلى معايير الجودة، بما يدعم أهداف الدولة في التنمية العمرانية الشاملة وتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة".

وأوضح الوزير أن الوزارة تسعى إلى تسهيل جميع الإجراءات الخاصة بعملية التقديم والحصول على الوحدات، بجانب تقديم تجربة ميسرة ومنظمة أثناء التقدم لحجز الوحدات السكنية، والسعي لتلافي أي ملاحظات خلال عملية التقديم.

تعرضت منصة مصر العقارية لعطل فني الأحد الماضي، بعد دقائق من فتح باب تخصيص 25 ألف شقة ضمن المرحلة الثانية من الطرح المجمع ٤٠٠ ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية.

واشتكى المتقدمون من تعطل المنصة وظهور رسالة على الموقع “يوجد تحديثات دورية على المنصة لضمان أعلى مستوى أداء، وتوقف عملية تخصيص الشقق”.

أصدرت منصة مصر العقارية الرسمية بيانًا أكدت فيه استئناف الإجراءات على المنصة بشكل طبيعي ودقيق، دون إجراء أي تعديل على بيانات المواطنين أو الوحدات السكنية المسجلة، مشددة على ضرورة عدم الانسياق وراء أي معلومات غير رسمية، والاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن المنصة الرسمية.

وأوضحت المنصة أن ما يتم حاليًا هو تنفيذ تحديثات تنظيمية محدودة، في إطار الحرص على انتظام العمل، وتعزيز معايير الأمان والشفافية، وضمان تجربة عادلة وسلسة لجميع المواطنين.

كما أكدت أنه حتى هذه اللحظة لم يتم حجز أو تخصيص أي وحدة سكنية، ولن يتم تخصيص أي وحدات خلال فترة التحديث، مع بقاء جميع الوحدات متاحة كما هي دون أي تغيير أو تأثير على بيانات المواطنين أو فرصهم أو أولوياتهم.

