الجيش السوري يعلن إحباط عملية تفجير لـ "قسد" في حلب

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، أن مصدرا عسكريا أكد أن وحدات من الجيش السوري تمكنت من إفشال تلغيم وتفجير الجسر الرابط بين قريتي رسم الإمام ورسم الكروم في محيط بلدة دير حافر بريف حلب الشرقي من قبل عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

الجيش السوري يحبط محاولة قسد تفجير جسر شرق حلب



وقال المصدر العسكري: إن القوات المسلحة استهدفت مواقع وتحركات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في محيط مدينة دير حافر بقصف مدفعي مكثف، وذلك ردا على استهداف "قسد" لمحيط قرية حميمة بواسطة طائرات مسيرة.

وكانت هيئة العمليات في الجيش السوري أعلنت في وقت سابق من أنها رصدت وصول المزيد من المجموعات المسلحة إلى نقاط انتشار "قوات سوريا الديمقراطية" في ريف حلب الشرقي، ولا سيما في محيط مسكنة ودير حافر. مشيرة إلى أن المعلومات الواردة من مصادر استخباراتية تشير إلى أن هذه التعزيزات الجديدة تضم عددا من مقاتلي "حزب العمال الكردستاني"، إضافة إلى عناصر من فلول النظام البائد، في خطوة وصفتها بالخطيرة.

الجيش السوري يتهم قسد باستقدام مقاتلين أكراد

وأكدت الهيئة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذا التصعيد الخطير، وأنها ستتعامل معه بما يضمن حماية الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبدوره نفى المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بيان الجيش السوري حول استقدام "قسد"حشودا إلى جبهة دير حافر شرق حلب، وأكد أن المنطقة تتعرض لهجمات بالمسيرات الانتحارية والقصف المدفعي.

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية عدم وجود أي تحركات أو استعدادات غير طبيعية. مشيرا إلى أن التجمعات التي جرت اقتصرت على مدنيين من أهالي شمال وشرق سوريا لاستقبال جرحى الشيخ مقصود والأشرفية من حلب.

