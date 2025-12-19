الجمعة 19 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

رغم قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة، الذهب يتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية

الذهب والفضة
الذهب والفضة
18 حجم الخط

 ارتفعت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا، اليوم الجمعة، مع قوة الدولار وتقويض ارتفاع عوائد سندات الخزانة، والطلب على المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا، إلا أن الذهب لا يزال يتجه إلى تحقيق مكسب أسبوعي.
 

ارتفاع الذهب في المعاملات الفورية

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.40% إلى 4350.11 دولار للأونصة، لكنه يتجه إلى تسجيل مكاسب أسبوعية 0.43%، وارتفعت العقود الأمريكية ‌الآجلة للذهب 0.45% إلى 4382.14 دولار، بحسب شبكة CNBC عربية.

وقفز الدولار إلى أعلى مستوى ‌في أكثر من أسبوع، ما يجعل الذهب المقوم بالدولار أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى، وزادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أيضا.

 

الفضة تسجل ارتفاعا قياسيا

وسجلت الفضة ارتفاعا قياسيا في المعاملات الفورية إلى 67.18 دولار للأونصة، في حين حققت الفضة مكاسب بنحو 125% منذ بداية العام، متفوقة على الذهب الذي سجل ارتفاعا سنويا بنحو 65%.

ويأتي ذلك مع استقرار الدولار قرب أعلى مستوياته في أسبوع، ما يزيد من تكلفة الذهب المسعر بالدولار على حائزي العملات الأخرى.

وأظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت 2.7% على أساس سنوي في نوفمبر، وهو مستوى أقل من توقعات خبراء الاقتصاد عند 3.1%، رغم استمرار التحديات المتعلقة بارتفاع تكاليف المعيشة.

الفيدرالي يقرر خفض أسعار الفائدة 

وكان الفيدرالي الأمريكي قد خفض معدلات الفائدة مؤخرا بمقدار ربع نقطة مئوية، للمرة الثالثة والأخيرة هذا العام، وهو ما يدعم عادة الأصول التي لا تدر عوائد مثل الذهب.

استقرار أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة وهذا العيار يسجل 6605 جنيهات

سعر جرام الفضة في الأسواق اليوم الأحد (آخر تحديث)

 وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار البلاتين 0.5% إلى 1924.59 دولار للأونصة بعد أن لامست أعلى مستوى لها في أكثر من 17 عاما، بينما تراجع البلاديوم 1.1% إلى 1677.68 دولار بعد تسجيله أعلى مستوى في نحو ثلاث سنوات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الذهب أسعار الذهب سندات الخزانة قوة الدولار الفضة

مواد متعلقة

آخر تطورات سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار

استقرار أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة وهذا العيار يسجل 6605 جنيهات

سعر جرام الذهب اليوم، عيار 21 وصل لهذا المستوى

ارتفاع سعر جرام الفضة في الأسواق (آخر تحديث)

الأكثر قراءة

تداول 26 ألف طن و1359 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

إصابة طالبة أجنبية إثر حريق بشقتها السكنية في الاسكندرية

السكة الحديد تطلق خدمة "ثالثة مكيفة" على خط القاهرة – طنطا غدا

طاهر محمد طاهر يسجل هدف التقدم لـ الأهلي في شباك سيراميكا

كأس عاصمة مصر، الإسماعيلي يتاخر أمام بتروجيت بهدف في الشوط الأول

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سارة عبد العزيز تكشف حقيقة تقصير الثقافة في علاج السيناريست هناء عطية

غادة عبد الرازاق تعتذر عن مسلسلها في رمضان 2026

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، انطلاق أمم أفريقيا.. توتنهام ضد ليفربول.. نهائي السوبر الإيطالي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل رجب هو شهر الله؟ مجمع البحوث الإسلامية يوضح (فيديو)

دعاء الجمعة الأخيرة من جمادى الآخرة لسداد الدين وسعة الرزق

تفسير حلم أكل العدس في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية
ads