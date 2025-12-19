رغم قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة، الذهب يتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية

18 حجم الخط

ارتفعت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا، اليوم الجمعة، مع قوة الدولار وتقويض ارتفاع عوائد سندات الخزانة، والطلب على المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا، إلا أن الذهب لا يزال يتجه إلى تحقيق مكسب أسبوعي.



ارتفاع الذهب في المعاملات الفورية

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.40% إلى 4350.11 دولار للأونصة، لكنه يتجه إلى تسجيل مكاسب أسبوعية 0.43%، وارتفعت العقود الأمريكية ‌الآجلة للذهب 0.45% إلى 4382.14 دولار، بحسب شبكة CNBC عربية.

وقفز الدولار إلى أعلى مستوى ‌في أكثر من أسبوع، ما يجعل الذهب المقوم بالدولار أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى، وزادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أيضا.

الفضة تسجل ارتفاعا قياسيا

وسجلت الفضة ارتفاعا قياسيا في المعاملات الفورية إلى 67.18 دولار للأونصة، في حين حققت الفضة مكاسب بنحو 125% منذ بداية العام، متفوقة على الذهب الذي سجل ارتفاعا سنويا بنحو 65%.

ويأتي ذلك مع استقرار الدولار قرب أعلى مستوياته في أسبوع، ما يزيد من تكلفة الذهب المسعر بالدولار على حائزي العملات الأخرى.

وأظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت 2.7% على أساس سنوي في نوفمبر، وهو مستوى أقل من توقعات خبراء الاقتصاد عند 3.1%، رغم استمرار التحديات المتعلقة بارتفاع تكاليف المعيشة.

الفيدرالي يقرر خفض أسعار الفائدة

وكان الفيدرالي الأمريكي قد خفض معدلات الفائدة مؤخرا بمقدار ربع نقطة مئوية، للمرة الثالثة والأخيرة هذا العام، وهو ما يدعم عادة الأصول التي لا تدر عوائد مثل الذهب.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار البلاتين 0.5% إلى 1924.59 دولار للأونصة بعد أن لامست أعلى مستوى لها في أكثر من 17 عاما، بينما تراجع البلاديوم 1.1% إلى 1677.68 دولار بعد تسجيله أعلى مستوى في نحو ثلاث سنوات.

