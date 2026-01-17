حزب الشعب الجمهوري: قضية السد ونهر النيل مسألة وجودية لا تقبل المساومة

18 حجم الخط

أصدر حزب الشعب الجمهوري بيانا، أشاد فيه بالرسالة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرًا أنها تمثل تقديرًا واضحًا وصريحًا للجهود الحقيقية التي تبذلها القيادة السياسية المصرية من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وامتدادًا للدور المصري المحوري والثابت في دعم السلام والأمن الإقليمي وتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

حزب الشعب الجمهوري

قضية نهر النيل تمثل مسألة وجودية لا تقبل المساومة

وأكد الحزب في بيانه أن قضية سد النهضة الإثيوبي ونهر النيل تمثل مسألة وجودية لا تقبل المساومة أو التأجيل أو التجزئة، لارتباطها الوثيق بحقوق الشعب المصري في الحياة والتنمية والأمن الغذائي.

وشدد على أن النهج المصري القائم على الحوار والتفاهم لا ينفصل في أي حال من الأحوال عن التمسك الكامل بالحقوق المائية المشروعة والتاريخية لمصر.

وأوضح البيان أن الخطاب يعكس بجلاء ملامح السياسة الخارجية المصرية، التي تتسم بالاتزان الاستراتيجي والرشد في إدارة المواقف، خاصة في ظل بيئة إقليمية متوترة وسريعة التغير، بما يضمن تحقيق أهداف الدولة بنجاح.

وجدد حزب الشعب الجمهوري دعمه الكامل والثابت للموقف الذي عبرت عنه القيادة السياسية المصرية، مؤكدًا ثقته في قدرة الدولة ومؤسساتها الوطنية على إدارة الملفات الحيوية بحكمة واتزان، بما يصون الأمن المائي المصري، ويحفظ مقدرات الوطن، ويعزز دعائم الاستقرار الإقليمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.