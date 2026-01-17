السبت 17 يناير 2026
حملة هانى سرى الدين تنفى انسحاب مرشحها من انتخابات رئاسة الوفد

هانى سرى الدين
هانى سرى الدين
 نفت الحملة الرسمية لانتخاب الدكتور هاني سري الدين رئيسا لحزب الوفد ما يتردد من شائعات عن انسحاب مرشحها من سباق الانتخابات على مقعد الرئاسة المقرر إجرائها يوم الجمعة الموافق الثلاثين من يناير الجاري.

 

انتخابات رئاسة حزب الوفد 

 ووصفت الحملة هذه الشائعات  والأكاذيب عن انسحاب "سري الدين" بأنها "محاولات يائسة وبائسة لزعزعة وحدة اصطفاف الجموع الوفدية في مختلف المحافظات دعما وتأييدا لانتخاب الدكتور هاني سري الدين رئيسا للوفد."

ويستكمل الدكتور هاني سري الدين  جولاته في مختلف محافظات مصر للاجتماع بأعضاء الوفد وهي الجولات التي بدأها الثلاثاء الماضي 13 يناير يرافقه عدد من قيادات الوفد.

وكان الدكتور هاني سري الدين  قد التقى بلجان حزب الوفد في محافظات قنا والأقصر وأسوان، وعقد اجتماعات موسعة مع المحافظين والمسؤولين التنفيذين،  والقيادات الوفدية، لدعم طلبات الوفديين وبحث القضايا المحلية.

وعرض الدكتور هاني سري الدين،  خلال جولاته الوثيقة الرسمية لترشحه، متضمنة برنامجا تفصيليا يركز على لم شمل الوفديين وإعادة بناء الحزب في إطار مؤسسي، بهدف استعادة دور الوفد  في الحياة السياسية.

