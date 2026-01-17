حملة هانى سرى الدين تنفى انسحاب مرشحها من انتخابات رئاسة الوفد

18 حجم الخط

نفت الحملة الرسمية لانتخاب الدكتور هاني سري الدين رئيسا لحزب الوفد ما يتردد من شائعات عن انسحاب مرشحها من سباق الانتخابات على مقعد الرئاسة المقرر إجرائها يوم الجمعة الموافق الثلاثين من يناير الجاري.

انتخابات رئاسة حزب الوفد

ووصفت الحملة هذه الشائعات والأكاذيب عن انسحاب "سري الدين" بأنها "محاولات يائسة وبائسة لزعزعة وحدة اصطفاف الجموع الوفدية في مختلف المحافظات دعما وتأييدا لانتخاب الدكتور هاني سري الدين رئيسا للوفد."

ويستكمل الدكتور هاني سري الدين جولاته في مختلف محافظات مصر للاجتماع بأعضاء الوفد وهي الجولات التي بدأها الثلاثاء الماضي 13 يناير يرافقه عدد من قيادات الوفد.

وكان الدكتور هاني سري الدين قد التقى بلجان حزب الوفد في محافظات قنا والأقصر وأسوان، وعقد اجتماعات موسعة مع المحافظين والمسؤولين التنفيذين، والقيادات الوفدية، لدعم طلبات الوفديين وبحث القضايا المحلية.

وعرض الدكتور هاني سري الدين، خلال جولاته الوثيقة الرسمية لترشحه، متضمنة برنامجا تفصيليا يركز على لم شمل الوفديين وإعادة بناء الحزب في إطار مؤسسي، بهدف استعادة دور الوفد في الحياة السياسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.