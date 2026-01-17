القبض على المتهمين بقتل شخص وإلقاء جثته في ترعة بقرية نفيا بطنطا

السبت 17 يناير 2026
ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، القبض على المتهمين بقتل شخص وإلقاء جثته داخل إحدى الترع بقرية نفيا التابعة لمركز طنطا، وذلك على خلفية خلافات نشبت بسبب الجيرة.

العثور على جثة عامل بمحطة معالجة صرف صحي شبرا بابل في الغربية

أوقاف الغربية تفتتح 4 مساجد في طنطا وزفتى وبسيون

وتبين من التحريات الأولية أن مشاجرة وقعت بين المجني عليه وعدد من المتهمين نتيجة خلافات جيرة تطورت إلى اعتداء عليه حيث قام المتهمون بإلقائه في الترعة ما أدى إلى وفاته غرقًا داخل المياه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات الأمن بالغربية من ضبط المتهمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وكشف تفاصيله.

العثور على جثة عامل بمحطة معالجة صرف صحي شبرا بابل في الغربية

من جانب آخر، شهدت قرية شبرا بابل التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم السبت، العثور على جثة عامل داخل محطة معالجة الصرف الصحي وذلك في ظروف غامضة.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من عمال الوردية الصباحية بشركة معالجة الصرف بشبرا بابل بالعثور على زميلهم متوفى داخل إحدى غرف المحطة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالغربية لمكان الحادث وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.

وقررت النيابة العامة ندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

