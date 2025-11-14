الجمعة 14 نوفمبر 2025
الشيخ الشعراوي يجيب عن السؤال الشائع: هل اليوم في ميزان الله كاليوم عند الإنسان؟

الشيخ محمد متولى
الشيخ محمد متولى الشعراوى
سؤال لفضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى "قال تعالى " فى يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون " فهل اليوم فى حساب الله مثل اليوم فى حساب البشر " اى ان اليوم عند البشر 24 ساعة فما هو عند الله ؟ويقول الحق " الذى خلق السماوات والارض فى ستة ايام ثم استوى على العرش فما مقدار هذه الايام الستة عند الخالق ؟


يقول فضيلة الامام الشيخ محمد متولى الشعراوى: فرق كبير بين ان نقول انا صنعت هذا القرص من الجبن فى ست ساعات لكنك احضرت اللبن والادوات ووضعتها ثم تركتها تختمر وتتفاعل، فكأن الحق لم يباشر الخلق فى هذه المدة وانما اودع كل شئ خصائصه وتركه يتعامل بفعل الزمن 

 خلقنا الله بكلمته 
ويضيف الشيخ الشعراوى كما خلق الله الانسان فى تسعة اشهر أودع الخصائص وتركها تتفاعل، اذن الله لم يخلقنا فى تسعة اشهر انما خلقنا بـ كن فكان الحق حينما قال: خلقها فى ستة ايام ليس معنى هذا ان الستة ايام..الظرف كله علاج للحدث، فكل جزئية من الحدث تقابل جزئية من الزمان والله يعملها بـ كن 


فكأن الله تعالى يضع الاشياء والاسرار فى عناصر السماء او عناصر الارض ثم يتركها تأخذ تفاعلها، وكذلك حينما قال "كل يوم هو فى شان "يعنى كل يوم 12 ساعة، كل نهار، انه فى شان، فى يوم.

امور الفلكيات تفسر 


كل شئ انتهى ؟ قالوا: امور يبديها ولا يبتديها، وهنا فرق بين الابداء والابتداء، الابتداء معالجة خلقه، والابداءهو الظهور، واذا جئنا بعدما تقدم العلم ونظرنا الى امور الفلكيات ودوران الشمس ووضع الارض من المجموعة الشمسية لعلمنا ان كلمة يوم بالنسبة للحق تبارك وتعالى هى كل لحظة،، ففى كل لحظة يبدأ يوم وينتهى يوم، اذن فكلمة يوم مدلولها موجود فى كل لحظة، فحين يقول تعالى " كل يوم هو فى شان " هذا يعنى ان قيومته دائمة.

لماذا تجرأ بعض الكافرين على الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

من خواطر الشعراوي، تأديب الله لـ بني إسرائيل بسبب البقرة (فيديو)


لا ينتهى الآذان لله ولا ثانية من الحياة، كل لفظ فى الاذان لا ينتهى وكل فعل من العبادات لا ينتهى، اى حين يقول المؤذن فى مكان الله اكبر للفجر، يكون هناك مؤذن يقول الله اكبر الثانية فى مكان، إذن فكلمة الاذان كلمة موصولة دائما لا تنقطع فالله مهتوف به الله اكبر الله اكبر فى كل وقت وكل لحظة.

مالك الامور يوم الدين وغير يوم الدين 


وقول الله تعالى "مالك يوم الدين " اليس هو مالك الامور ايضا غير يوم الدين، الدين هذا يطلق اطلاقات متعددة، وهذه الاطلاقات عندما تكلم العلماء عنها قالوا:الدين يطلق على الجزاء..الجزاء على ماذا ؟ على الطاعة..الطاعة لماذا ؟ لأمر الله..وما هو الذى يعبر عنه بأمر الله ؟ المناهج والشريعة..إذن هناك جواء على طاعة..طاعة لماذا ؟لمنهج الله..إذن هناك ثلاثة عناصر لها: الجزاء والطاعة والمنهج.
 

الشيخ الشعراوي يجيب عن السؤال الشائع: هل اليوم في ميزان الله كاليوم عند الإنسان؟

