صحة البحيرة تطلق قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرى كوم حمادة

أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور إسلام عساف، عن تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية واقد بمركز كوم حمادة، وذلك خلال يومى الجمعة والسبت 16و17 يناير الجارى لتخدم أهالي القرية والقرى المجاورة.

وستقدم القافلة خدمات الكشف والعلاج المجاني في عدد من التخصصات الطبية، مع إتاحة الكشف ببطاقة الرقم القومي للمواطنين، وبـ شهادة الميلاد للأطفال.

استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن الدولة المصرية لا تدّخر جهدًا في توفير خدمات طبية متكاملة وآمنة لكافة المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مشيرة الي استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية بشكل دوري لتغطية أكبر عدد من القرى والنجوع بنطاق المحافظة، داعية أهالي القرية والقرى المجاورة إلى الاستفادة من خدمات القافلة.

الكشف الطبي على 1140 مواطن

جدير بالذكر أن مديرية الصحة بالبحيرة نظمت قافلة طبية مجانية بقرية الغلالبة بمركز دمنهور، على مدار يومين، وقد أسفرت القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 1140 مواطنا بالمجان، من خلال 10 عيادات طبية متخصصة شملت: (عيادة الباطنة – عيادة الأطفال – عيادة الجراحة – عيادة النساء – عيادة العظام - الرمد - تنظيم الأسرة).

كما تضمنت القافلة تقديم خدمات طبية متكاملة، شملت معمل تحاليل دم، معمل طفيليات، جهازَي أشعة (عادية وسونار)، عيادة للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ضمن مبادرة «افحص واطمّن»، بالإضافة للجنة متخصصة لإعداد التقارير الطبية اللازمة لصرف العلاج على نفقة الدولة، وتحرير استمارات الإحالة للمرضى إلى أقرب مستشفى لاستكمال العلاج عند الحاجة، كما تم تقديم خدمات التثقيف الصحي والتوعية للمواطنين المترددين على القافلة وصرف الأدوية اللازمة للمرضى بالمجان من خلال صيدلية القافلة.

