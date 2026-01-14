الأربعاء 14 يناير 2026
وفد حكومي ألماني يشيد بتجربة التعليم المجتمعي في الأقصر (صور)

استقبل الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الأربعاء، وفدًا ممثلًا عن الحكومة الألمانية، وذلك بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي، في زيارة ميدانية لعدد من مدارس التعليم المجتمعي بإدارة الزينية التعليمية، في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

التعليم المجتمعي

وجاءت الزيارة في إطار متابعة جهود دعم التعليم المجتمعي، والاطلاع على ما تحقق من تطور في مستوى العملية التعليمية داخل تلك المدارس، خاصة خلال السنوات الماضية في ظل الشراكات الدولية الداعمة.

وشهدت الزيارة حضور كل من هدية السعدي مدير إدارة التعليم المجتمعي بمديرية التربية والتعليم بالأقصر، وصبحي يوسف مدير إدارة الزينية التعليمية، كما رافق الوفد كل من الدكتورة أماني جمال الدين مدير البرامج ببرنامج الأغذية العالمي، وزينب عبد الشافي مسؤول برنامج الأغذية العالمي بالأقصر.

وأبدى الوفد الألماني إعجابه بمستوى مدارس التعليم المجتمعي وما شهدته من تطور ملموس خلال الأعوام الماضية، مشيدًا بجهود وزارة التربية والتعليم في دعم هذا النمط من التعليم، ومعربًا عن تطلعه إلى تحقيق مزيد من التحسن والتقدم خلال الفترة المقبلة.

 

