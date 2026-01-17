اختيار عميد دار علوم القاهرة شخصية العام بمهرجان الشارقة للشعر العربي

18 حجم الخط

كرم مهرجان الشارقة للشعر العربي في دورته الـ 22 الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، واختياره «شخصية العام المكرَّمة»، وذلك تقديرًا لمسيرته العلمية والأدبية، وإسهاماته المتميزة في خدمة اللغة العربية وآدابها.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، أن هذا التكريم العربي الرفيع يُعد مصدر فخر واعتزاز لجامعة القاهرة، ويعكس المكانة العلمية والثقافية المرموقة التي يحظى بها علماؤها وأدباؤها على الساحتين العربية والدولية، مشيرًا إلى أن الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم، يُمثل نموذجًا مشرفًا للعالم والشاعر المصري الأصيل الذي يجمع بين التميز الأكاديمي والإبداع الأدبي.

وأضاف أن كلية دار العلوم، بتاريخها العريق ودورها الرائد في صون اللغة العربية وترسيخ هويتها الحضارية، كانت ولا تزال منارة للفكر والثقافة، وأن تكريم أحد عمدائها في محفل ثقافي عربي كبير بحجم مهرجان الشارقة للشعر العربي يؤكد عمق الدور الذي تضطلع به الجامعة في دعم الإبداع ورعاية الكفاءات الفكرية والأدبية.

وأعرب رئيس جامعة القاهرة عن خالص تمنياته للدكتور أحمد بلبولة بمزيد من التوفيق والعطاء، ومواصلة مسيرته العلمية والإبداعية، بما يسهم في إثراء المشهد الثقافي العربي، ورفع اسم جامعة القاهرة ومصر عاليًا في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

