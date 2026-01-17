السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

اختيار عميد دار علوم القاهرة شخصية العام بمهرجان الشارقة للشعر العربي

د. أحمد بلبولة
د. أحمد بلبولة
18 حجم الخط
ads

كرم مهرجان الشارقة للشعر العربي في دورته الـ 22 الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، واختياره «شخصية العام المكرَّمة»، وذلك تقديرًا لمسيرته العلمية والأدبية، وإسهاماته المتميزة في خدمة اللغة العربية وآدابها.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، أن هذا التكريم العربي الرفيع يُعد مصدر فخر واعتزاز لجامعة القاهرة، ويعكس المكانة العلمية والثقافية المرموقة التي يحظى بها علماؤها وأدباؤها على الساحتين العربية والدولية، مشيرًا إلى أن الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم، يُمثل نموذجًا مشرفًا للعالم والشاعر المصري الأصيل الذي يجمع بين التميز الأكاديمي والإبداع الأدبي.

وأضاف أن كلية دار العلوم، بتاريخها العريق ودورها الرائد في صون اللغة العربية وترسيخ هويتها الحضارية، كانت ولا تزال منارة للفكر والثقافة، وأن تكريم أحد عمدائها في محفل ثقافي عربي كبير بحجم مهرجان الشارقة للشعر العربي يؤكد عمق الدور الذي تضطلع به الجامعة في دعم الإبداع ورعاية الكفاءات الفكرية والأدبية.

وأعرب رئيس جامعة القاهرة عن خالص تمنياته للدكتور أحمد بلبولة بمزيد من التوفيق والعطاء، ومواصلة مسيرته العلمية والإبداعية، بما يسهم في إثراء المشهد الثقافي العربي، ورفع اسم جامعة القاهرة ومصر عاليًا في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة القاهرة كلية دار العلوم مهرجان الشارقة مهرجان الشارقة للشعر العربي أحمد بلبولة

مواد متعلقة

جامعة القاهرة توقع جزاءات رادعة على عدد من الطلاب (تفاصيل)

أمسية موسيقية ببيت الشعر العربي احتفاءً بالكلمة والقصيدة

عميد دار علوم القاهرة: الدولة تؤمن بأهمية التعليم في صناعة المستقبل
ads

الأكثر قراءة

طلاب الشهادة الإعدادية بالبحيرة عن امتحان العربي: النحو صعب ومحتاج تفكير (فيديو)

منح سنوية يحصل عليها الموظفون خلال 2026

نائب محافظ مطروح: إعادة تنظيم المواقف وفتح امتداد شارع علم الروم لإنهاء التكدسات المرورية

تسليم 613 طفلًا وطفلة بنظام الأسر البديلة الكافلة منذ يوليو 2024

رسالة قوية من السيسي لترامب

ترامب يكشف سبب اقتناعه بعدم الهجوم على إيران

طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة: امتحان العربي سهل والدين متوسط (فيديو)

حقيقة تسريب امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية بالشرقية

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر يكشف زيف الجماعات المتطرفة بكتاب "فصل المقال" لتصحيح المفاهيم باللغة الإنجليزية

"أصوات مريضة"، عباس شومان يرد على ادعاءات "تشيع" علماء الأزهر برسالة حاسمة

احتفالا بمولده في شهر شعبان، بعضٌ من سيرة الإمام الحسين

المزيد
الجريدة الرسمية