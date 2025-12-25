الخميس 25 ديسمبر 2025
أخبار مصر

عميد دار علوم القاهرة: الدولة تؤمن بأهمية التعليم في صناعة المستقبل

د. أحمد بلبولة عميد
د. أحمد بلبولة عميد دار علوم القاهرة
أكد  الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، أن الدولة المصرية تؤمن بأهمية دور التعليم والبحث العلمي في بناء الإنسان وصناعة المستقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي لكلية دار العلوم جامعة القاهرة بعنوان "الاستشراق والهوية: مقاربات في اللغة والأدب والتراث العربي"، بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والمتخصصين من داخل مصر وخارجها، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة.

دعم الكفاءات العلمية وتطوير منظومة البحث العلمي 

وأوضح أن دعم الكفاءات العلمية وتهيئة المناخ للباحثين والمفكرين والمبدعين أصبح سياسة مؤسسية واضحة، تنعكس في استضافة المؤتمرات الدولية الجادة، وتطوير منظومة البحث العلمي.

ولفت بلبولة إلى أن المؤتمر وفكرته عكست وعي القيادة الجامعية بأهمية قضايا الهوية والمعرفة، وضرورة أن تكون الجامعة في قلب هذا النقاش العالمي حول صورة الشرق في الوعي الغربي، وما يفرضه عالم اليوم من تداخل ثقافي ومعرفي يستدعي إعادة بناء خطاب علمي نقدي قادر على الفهم والتفكيك والحوار.

وشارك في المؤتمر نخبة من العلماء والباحثين والمتخصصين من داخل مصر وخارجها، وذلك لمناقشة قضايا الاستشراق في ضوء التحولات المعرفية المعاصرة، وتحليل أثره في تشكيل مفاهيم الهوية العربية، من خلال مقاربات علمية متعددة تتناول اللغة العربية وآدابها وتراثها الفكري والحضاري، مع إبراز الجهود الأكاديمية في إعادة قراءة التراث قراءة نقدية واعية تعزز من خصوصية الهوية الثقافية.

