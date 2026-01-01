الخميس 01 يناير 2026
ثقافة وفنون

أمسية موسيقية ببيت الشعر العربي احتفاءً بالكلمة والقصيدة

فرقة مونولوچيسيكا
فرقة مونولوچيسيكا
في إطار جهوده المتواصلة لدعم الإبداع الجاد وتعزيز حضور الشعر العربي في المشهد الثقافي المعاصر، ينظم بيت الشعر العربي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، أمسية شعرية موسيقية بعنوان «الأرض بتتكلم عربي»، وذلك مساء الأحد 4 يناير، في تمام السابعة مساءً، بمقر بيت الشعر خلف الجامع الأزهر.

فرقة مونولوچيسيكا

تأتي الأمسية بمشاركة فرقة «مونولوچيسيكا» للفنون الأدائية بالإسكندرية، التي تقدم تجربة فنية خاصة تمزج بين الشعر والموسيقى والغناء، في صيغة إبداعية تعكس ثراء العامية المصرية وقدرتها على التعبير عن الوجدان الجمعي، من خلال طرح فني معاصر يحافظ على الأصالة ويواكب روح العصر.

ويشارك في الأمسية عدد من الفنانين والشعراء، من بينهم: چيسيكا، فريد جزر، محمد الرملي، إلى جانب الشعراء بلال نبيل وعصام أبوطالب، في لقاء فني يجمع بين الكلمة واللحن والأداء، ويؤكد التكامل بين الفنون بوصفه أحد مسارات تطوير الخطاب الثقافي.

بيت الشعر العربي 

وفي تصريح له، أكد الشاعر سامح محجوب، مدير بيت الشعر العربي، أن تنظيم هذه الأمسية يأتي ضمن رؤية البيت الرامية إلى إعادة تقديم الشعر في صيغ فنية متنوعة، قادرة على التواصل مع الجمهور بمختلف فئاته، مشيرًا إلى أن «الرهان الأساسي لبيت الشعر هو فتح مساحات جديدة للتجريب، وربط القصيدة بمحيطها الثقافي والفني، دون التفريط في قيمها الجمالية».

وأضاف محجوب أن الدعم المؤسسي الذي يقدمه صندوق التنمية الثقافية يمثل عنصرًا حاسمًا في استمرارية هذه الفعاليات النوعية، لافتًا إلى أن الصندوق يضطلع بدور محوري في احتضان المبادرات الإبداعية، وتوفير البنية الثقافية اللازمة لإتاحة الفنون الرفيعة للجمهور.

