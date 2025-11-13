الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

عباس شومان: نشر العلم الصحيح يحمي المجتمع من التضليل والغش الفكري

أ. د. عباس شومان،
أ. د. عباس شومان، رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر
18 حجم الخط

ألقي د. عباس شومان، رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر- أمين عام هيئة كبار العلماء، محاضرة علمية في جامعة النجاح بجاكرتا بإندونيسيا، تحت عنوان: "العلم الصحيح تحصين ضد تعمية العقول"، تناول خلالها أهمية طلب العلم، والتثبت من مصادره لمواجهة المغالطات التي تُروّج باسم التنوير أحيانًا.

عباس شومان: العلم هو الوسيلة التي تخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور المعرفة 

وأوضح د. شومان خلال كلمته، أن تقدم الأمم مرتبط بتقدمها العلمي، وأن العلم هو الوسيلة التي تخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور المعرفة والهداية، مشيرًا إلى قول الله تعالى: {كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ} (إبراهيم: 1).

شومان: نشر العلم الصحيح يحمي المجتمع من التضليل والغش الفكري

وأضاف: أن نشر العلم الصحيح يحمي المجتمع من التضليل والغش الفكري، الذي قد يمارسه البعض لتحقيق أغراض مغرضة.

واستعرض د. شومان في المحاضرة بعض القضايا الخاصة بالمرأة، مشيرًا إلى المزاعم التي يروّجها بعض الأشخاص حول ظلم المرأة في الميراث، مؤكّدًا أن هذه الادعاءات باطلة، ولا تستند إلى الحقائق الشرعية،  وأوضح  أن المرأة تحصل على نصف الرجل في حالات محددة فقط، مثل: البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت لأب مع الأخ لأب، مع مراعاة الأعباء المالية التي يتحملها كل طرف، حيث يُتوقع من الرجل تكفل نفقات الزواج والإنفاق على الأسرة.

عباس شومان: الشرع منح المرأة أحيانًا حقوقًا أكبر من الرجل

وأشار أيضًا إلى أن الشرع منح المرأة أحيانًا حقوقًا أكبر من الرجل، موضحًا  ذلك بالأمثلة، بل في حالات معينة يرث النساء كامل التركة، بينما لا يرث الرجل شيئا. 

وأكد د. شومان، أن فهم هذه التفاصيل الشرعية يحتاج إلى العلم والدراسة الدقيقة، لكشف المغالطات التي تُروّج حول حقوق المرأة.

وفي ختام المحاضرة، شدّد د. شومان على ضرورة الحرص على طلب العلم من مصادر موثوقة، مؤكدًا أن ذلك هو السبيل لتحصين النفس والمجتمع من التضليل، وتحقيق تقدم الأمم ورفعتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنظمة العالمية لخريجي الازهر هيئة كبار العلماء خريجى الأزهر عباس شومان نفقات الزواج جاكرتا بإندونيسيا جامعة النجاح بجاكرتا شومان

مواد متعلقة

عباس شومان يشرح أحكام الميراث وطرق توزيع التركة في ندوة بـ "خريجي الأزهر"

عباس شومان: الإسلام سبق المواثيق الدوليَّة في رعاية حقوق ذوي الإعاقة

الأكثر قراءة

التحريات تكشف سبب مقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

اعتماد المخططات التفصيلية لـ100 قرية و14 مدينة بـ9 محافظات

المشاهد الأولى لموقع حادث مقتل مهندس الكيمياء النووية في الإسكندرية (فيديو وصور)

جريمة كرموز.. فيتو تطرح الأسئلة المشروعة.. من قتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية؟.. وهل تعرض الضحية لعملية اغتيال؟

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل مهندس بالإسكندرية بعد تداول فيديو على مواقع التواصل

تفاصيل مقتل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية على يد مجهول رميا بالرصاص

توروب يصدم مصطفى شوبير بهذا القرار

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباس شومان: نشر العلم الصحيح يحمي المجتمع من التضليل والغش الفكري

عبث وقوة بلا تقوى، علي جمعة يحذر: دخلنا في دائرة التشبه بقوم عاد

تفسير رؤية الخروب في المنام وعلاقتها بارتكاب الذنوب والمعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية