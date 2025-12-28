من يقود هيئة الاستثمار في 2026؟ الجوسقي يقترب وأداء حسام هيبة تحت التقييم

18 حجم الخط

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حديث متصاعد عن خلافة حسام هيبة، وترشيح محمد الجوسقي يتصدر المشهد مع اقتراب عام 2026.

عاد ملف رئاسة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى صدارة النقاش داخل الأوساط الاقتصادية، في ظل تزايد الأقاويل حول تغييرات محتملة في قيادة الهيئة، بالتوازي مع تقييم حصاد المرحلة الحالية التي يقودها المدير التنفيذي ورئيس الهيئة الحالي حسام هيبة.

حسام هيبه

أحد أهم الأذرع التنفيذية للدولة في جذب الاستثمارات

وينظر إلى الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها أحد أهم الأذرع التنفيذية للدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ما يجعل أي حديث عن تغيير قيادتها محل اهتمام واسع لدى مجتمع الأعمال والمستثمرين.

حسام هيبة.. عام 2025 محطات مفصلية

خلال عام 2025، شهدت الهيئة العامة للاستثمار عددًا من التحركات والملفات اللافتة في عهد حسام هيبة، أبرزها:

تكثيف جهود الترويج للاستثمار في القطاعات الإنتاجية والصناعية، مع التركيز على توطين الصناعة.

ـ تطوير منظومة الخدمات الرقمية للمستثمرين وتقليل زمن تأسيس الشركات.

ـ تعزيز التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتذليل العقبات أمام المستثمرين، خاصة في ملف التراخيص.

ـ إعادة طرح ملف المناطق الحرة والخاصة كأداة تنافسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ويرى متابعون أن 2025 كان عامًا اختبارًا حقيقيًا لسياسات الهيئة في ظل تحديات اقتصادية عالمية وإقليمية، ما جعل تقييم الأداء مطروحًا بقوة داخل دوائر صنع القرار.

الهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحرة

من هو رئيس هيئة الاستثمار في 2026؟



حتى الآن، لا يوجد قرار رسمي بشأن تغيير رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إلا أن التكهنات تصاعدت مؤخرًا حول أسماء مطروحة بقوة لخلافة حسام هيبة حال إجراء تعديل قيادي خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، وحسب مصادر مطلعة لـــ"فيتو " يبرز اسم المهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، كأحد أبرز المرشحين لتولي منصب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

محمد الجوسقي

محمد الجوسقي.. سيرة مهنية تجمع بين الحكومة والقطاع الخاص

ويشار إلى أن المهندس محمد الجوسقي يتمتع بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 20 عامًا في القطاعين الحكومي والخاص، في مجالات التخطيط، ودعم الاستثمار، والتحول الرقمي، داخل مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وفي يناير الماضي، أصدر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 344 لسنة 2024، بتعيين الجوسقي مساعدًا للوزير للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، في خطوة اعتبرها مراقبون تمهيدًا لأدوار تنفيذية أوسع داخل الوزارة.

وقبل توليه منصبه الحالي، شغل الجوسقي منصب وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث قاد الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، التي لعبت دورًا محوريًا كحلقة وصل بين الحكومة المصرية والمنظمات الدولية والشركات متعددة الجنسيات، مع تركيز واضح على بناء الشراكات ودفع التعاون الاستراتيجي في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جدير بالذكر يمتلك الجوسقي سجلًا طويلًا في القطاع الخاص، إذ عمل لأكثر من 15 عامًا في مناصب تنفيذية عليا بشركات محلية وعالمية، على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق الناشئة، وتنوعت مسؤولياته بين تطوير الأعمال، وإدارة العمليات، وصياغة الاستراتيجيات، وتبني التكنولوجيات الناشئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.