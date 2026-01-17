حصاد 2025، التدخل السريع تعامل مع 8657 بلاغًا على مستوى الجمهورية

18 حجم الخط

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا مفصلًا عن جهود فريق التدخل السريع خلال عام 2025، والذي تعامل مع آلاف البلاغات وحقق نسبة إنجاز كاملة، حيث تصدرت محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الغربية، بورسعيد، القليوبية، الأقصر، الدقهلية، الشرقية، دمياط، أسوان، والمنوفية قائمة التدخلات.

وأوضح التقرير تنوع البلاغات التي تعامل معها الفريق، ما بين بلاغات تخص مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وحالات الأطفال والكبار بلا مأوى، وأسر بلا مأوى، وحالات إنسانية، حيث تم التدخل وفق آليات مهنية متكاملة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.

وأشار التقرير إلى أن تدخلات فريق التدخل السريع خلال عام 2025 شملت فحص بلاغات وزيارات تتعلق بانتهاكات داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية لعدد 420 بلاغا، واستقبال أطفال وكبار بلا مأوى داخل مؤسسات الرعاية المناسبة لعدد 598 بلاغا، فضلا عن دمج أسر لحالات الأطفال والكبار بلا مأوى لعدد 233 بلاغا، وتقديم مساعدات إنسانية شملت وجبات وبطاطين للأسر بلا مأوى والحالات الإنسانية لعدد 2373 بلاغا.

كما تم توقيع الكشف الطبي واستقبال حالات بمستشفيات وزارة الصحة لعدد 368 بلاغا، وإعداد دراسات حالة للأطفال والكبار بلا مأوى ممن رفضوا الانتقال لمؤسسات الرعاية أو تعذر العثور عليهم لعدد 4726 بلاغا، وذلك بإجمالى عدد 8657 بلاغا على مدار عام كامل.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي استمرار دعم منظومة عمل فريق التدخل السريع، وتوفير كافة الإمكانات اللازمة له للتعامل الفوري مع البلاغات على المستويين المركزي والمحلي، وذلك في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة وسرعة الاستجابة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن فرق التدخل السريع تمثل خط الدفاع الأول في حماية الفئات الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لسياسة الوزارة الهادفة إلى بناء منظومة رعاية اجتماعية متكاملة على مستوى الجمهورية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في آليات التوعية بجريمة الاتجار في البشر، بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وبالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM).

وأوضحت مرسي أن التعامل مع هذه الفئات يأتي تأكيدًا على التزام الدولة بحماية كرامة الإنسان، وضمان حق الفئات الأولى بالرعاية في الحصول على الدعم والرعاية الفورية، بما يعكس رؤية وزارة التضامن الاجتماعي في بناء منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية واستدامة.

ويعمل الفريق المركزي من خلال أذرعه بالمحافظات، التي تم تدريبها وتأهيلها وفق أحدث برامج التدريب، وبالتنسيق مع لجنة الضبطية القضائية بالوزارة والسادة مأموري الضبط القضائي في حالات تعرض الأطفال للخطر وبلاغات مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

ويحقق فريق التدخل السريع سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة، سواء داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو لإنقاذ الأطفال والكبار بلا مأوى، من خلال البلاغات الواردة على الخط الساخن للوزارة (16439)، والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528)، أو ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

