الإسكان: توفير مصادر مياه بديلة لتشغيل محطة تحلية المنصورة الجديدة

أوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم توفير مصادر بديلة للتعامل مع مشكلة زيادة نسبة العكارة لمياه البحر والتى أدت إلى عدم انتظام تشغيل محطة تحلية مياه مدينة المنصورة الجديدة.

وأشارت الوزارة إلى أنه بتاريخ 9 ديسمبر 2025 ونتيجة لسوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح ووجود نوَّات بالبحر المتوسط أثرت على جودة المياه الخام الداخلة لمحطة تحلية مياه البحر بمدينة المنصورة الجديدة مما أدى إلى عدم انتظام تشغيل محطة.

ولتجنب الانقطاع التام للمياه عن المناطق السكنية بالمدينة تم الاعتماد على الخزانات الاستراتيجية بسعة 20 ألف م3 عن طريق ضخ المياه لمدة ساعتين والتوقف لمدة ساعتين بشكل تبادلي على مدار اليوم للحفاظ على مخزون المياه لأطول فترة ممكنة.

كما تم الاعتماد على مصادر بديلة لتوفير المياه حيث تم تغذية منطقة سكن مصر بالمنطقة الأولى وجامعة المنصورة الجديدة من محطة تحلية المياه الجوفية بالجامعة، وتم تغذية منطقة سكن مصر 2 وجنة 2 والفيلات المتصلة وشبه المتصلة 2 من محطة تحلية المياه الجوفية المؤقتة بالكورنيش، أما باقي المناطق السكنية المتمثلة في منطقة جنة 1 وجنة 3و4 والإسكان ذو الطابع الساحلي والفيلات بالمناطق 1و3و4 فيتم تغذيتها من خلال تانكات مياه توفر إمداد مياه مستمر مع توزيع قوارير مياه وذلك لحين تجاوز الأزمة.

ولمنع تكرار حدوث المشكلة مستقبلًا جارٍ البدء بتنفيذ مشروع مد مأخذ محطة التحلية 1 كم إضافي بالبحر، مما سيقلل من تأثر جودة المياه الداخلة للمحطة بالنوات المثيلة مستقبلًا، كما يجري التجهيز لتنفيذ مجموعة آبار شاطئية لتوفر مصدر بديل للمياه الخام في حالات الطوارئ مما يقلل تمامًا من فرص توقف المحطة مستقبلًا.

