سحب واسترداد قطع أراضي مخالفة بحدائق أكتوبر

شن جهاز مدينة حدائق أكتوبر، من خلال إدارة الإزالات والإشغالات وبمعاونة شرطة التعمير والمرافق، حملة مكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة وسحب القطع المخالفة، أسفرت عن عدد من الإجراءات الحاسمة، شملت سحب القطع أرقام 129 و179، وسحب القطعة رقم 584، والقطعة رقم 438، بالإضافة إلى سحب القطعة رقم 31 بقطاع (ب) بالمنطقة السابعة، والقطع أرقام 677 و676 و429 بقطاع (ز) بالمنطقة السابعة.

كما تم إزالة تندة مخالفة بالقطعة رقم 799، وتنفيذ قرار غلق وتشميع مغسلة سيارات وسجاد بمنطقة كالما، وضبط حالة تحويل نشاط من سكني إلى شركة تسويق عقاري بالقطعة رقم 10 بلوك 13/14 بمنطقة المخابرات، إلى جانب إيقاف أعمال الردود الأمامية والخلفية المخالفة بالقطعة رقم 504 بقطاع (هـ) بالمنطقة السابعة.



وأكد المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن الجهاز يتعامل بكل حزم مع أي مخالفة فور رصدها، ويتم تنفيذ الإزالة الفورية دون تهاون أو استثناء، تنفيذًا لأحكام القانون وحرصًا على سلامة المواطنين والحفاظ على التخطيط العمراني السليم.

وشدد رئيس الجهاز على استمرار الحملات اليومية والمفاجئة بجميع أنحاء المدينة، محذرًا من الشروع في أي أعمال بناء أو تغيير نشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، ومؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

عقد المهندس عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات بعدد من محافظات المرحلة الأولى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والجهات التابعة والشركات المنفذة للمشروعات واستشارى المشروع، وذلك في إطار المتابعة الدورية لكافة الأعمال بالمشروعات ضمن المبادرة الرئاسية.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" في نطاق محافظات الغربية والقليوبية ودمياط وكفر الشيخ والأقصر والمنوفية، حيث تم رصد مراحل متقدمة للمشروعات ضمن نطاق عمل وزارة الإسكان في تلك المحافظات، والتي شملت مشروعات مبانٍ خدمية مثل الوحدات الصحية من تنفيذ الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من تنفيذ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي تشمل شبكات صرف صحي ووصلات منزلية للمياه والصرف، ومحطات مياه شرب ومحطات معالجة صرف صحي.

