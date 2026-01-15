وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

18 حجم الخط

عقد المهندس عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات بعدد من محافظات المرحلة الأولى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والجهات التابعة والشركات المنفذة للمشروعات واستشارى المشروع، وذلك في إطار المتابعة الدورية لكافة الأعمال بالمشروعات ضمن المبادرة الرئاسية.

واستهل وزير الإسكان الاجتماع بالإشارة إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمتابعة تنفيذ ما تبقى من أعمال المرحلة الأولى من "حياة كريمة"، وتذليل العقبات كافة لضمان سرعة الإنجاز والانتهاء من تنفيذ المشروعات وتسليمها، والاستعداد المكثف والمدروس للانطلاق في المرحلة الثانية من المبادرة، مع الالتزام بأعلى مستويات الأداء والتنفيذ وفقًا لأحدث المعايير، مشيرًا إلى أن مشروعات "حياة كريمة" لها أهمية كبيرة حيث أنها تنعكس على جودة حياة المواطن المصري بشكل مباشر.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" في نطاق محافظات الغربية والقليوبية ودمياط وكفر الشيخ والأقصر والمنوفية، حيث تم رصد مراحل متقدمة للمشروعات ضمن نطاق عمل وزارة الإسكان في تلك المحافظات، والتي شملت مشروعات مبانٍ خدمية مثل الوحدات الصحية من تنفيذ الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من تنفيذ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي تشمل شبكات صرف صحي ووصلات منزلية للمياه والصرف، ومحطات مياه شرب ومحطات معالجة صرف صحي.

ووجه وزير الإسكان في ختام الاجتماع أهمية المتابعة الدورية والوقوف على حجم الإنجاز الذي تم تحقيقه بنسب تنفيذ المشروعات بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمتابعة الدقيقة على الأرض من مسئولي الوزارة يوميًا لكافة المشروعات، مع أهمية الإلتزام بالمواعيد المحددة للمشروعات والانتهاء من كافة الأعمال المتبقية لدخول المشروعات إلى الخدمة وتحقيق الاستفادة للمواطنين.

