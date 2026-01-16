الجمعة 16 يناير 2026
بيع وتخصيص وحدات تجارية وخدمية في مزاد علني

عقد جهاز مدينة 15 مايو جلسة مزاد علني بقاعة الاجتماعات بمقر الجهاز، لطرح عدد (22) محلًا تجاريًا بالإضافة إلى عدد (3) صيدليات، وذلك بمناطق متفرقة داخل المدينة.

جاء ذلك بحضور المهندس/ خالد نايف رئيس جهاز مدينة 15 مايو، والمستشار/ سامي حسن عبد الحميد مفوض مجلس الدولة، والمحاسب ممثل وزارة المالية والخدمات الحكومية، إلى جانب ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للقطاعين المالي والعقاري والتمويل والاستثمار.

كما شارك في أعمال المزاد أعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض من الإدارات المعنية بالجهاز، والتي تضم الإدارة المالية والعقارية، وإدارة المشروعات والتنمية، والأمن، وشرطة التعمير.
 

وعقب انتهاء جلسة المزاد، صرح  المهندس/ خالد نايف رئيس الجهاز، أنه تم طرح عدد (22) محلًا تجاريًا و(3) صيدليات، حيث تقدم للمزاد نحو (200) مواطن ومستثمر، وأسفرت الجلسة عن بيع عدد (10) محلات تجارية وكامل عدد الصيدليات الثلاث، بسعر تجاوز (210 آلاف جنيه للمتر الواحد) بإجمالي عدد (13) محل بأنشطة مختلفة طبقا لاختيار السادة المتزايدين.

 

وأضاف  أنه تقرر إرجاء طرح المحلات المتبقية لأقرب جلسة مزاد، وذلك بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تشغيل السوق وخدمة المنطقة المحيطة.


وأشار رئيس الجهاز إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات الناتجة عن المزاد تجاوز (50 مليون جنيه)، وهو ما يعد نجاحًا كبيرًا يعكس ثقة المستثمرين والمواطنين في جهود جهاز المدينة، ويعزز من ثقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الإسكان في السوق الاستثمارية بالمدينة.

