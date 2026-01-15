قرارات لدعم الشركات والحفاظ على مصالح المشترين، غرفة التطوير العقاري تكشف حصاد أنشطتها خلال 2025

18 حجم الخط

تمكنت غرفة التطوير العقاري، باتحاد الصناعات المصرية، من ترسيخ مكانتها خلال عام 2025 كجهة مسؤولة عن حماية ودعم الشركات العقارية وحل المشكلات التى تواجهها لإنجاز المشروعات والحفاظ على حقوق الدولة ومصالح المشترين، واستجابت الجهات الحكومية المختصة لعدد من مطالب ومقترحات الغرفة فى دعم القطاع العقاري فى عام 2025 وجاءت كالتالي:

- تجديد خفض الفائدة على أقساط الأراضى لتبلغ 15% وذلك لعام جديد ابتداءً من مايو 2025 حتى مايو 2026.

- استمرار الحوافز الممنوحة للمطورين من بينها إضافة مدة 6 شهور على المدد السابقة لتنفيذ المشروعات .

- الموافقة على إضافة 10 % على المسطحات البنائية للمطورين كنوعًا من التعويض على زيادة التكاليف والأعباء.

- السماح بتحويل أي وحدات سكنية إدارية تجارية الى فندقية دون رسوم وذلك للمساعدة فى سد العجز فى الغرف الفندقية.

- مد رخص التشغيل إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة.

فيما يخص أراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين أراضى الطريق الصحراوي وافق وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشريبني على:

- تقسيط الدفعة المقدمة لرسوم تنازل أراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين أراضي الطريق الصحراوي والمقدرة بـ 20 % على عام، على أن يتم سداد باقى المبلغ بموجب أقساط على 5 سنوات.

- تثبيت الفائدة عند 10 % على الأقساط التى سيتم سدادها وذلك لرسوم الساحل الشمالي وعلاوات تحسين الصحراوي.

كما تم الوصول إلى توافق بين وزارة الإسكان وغرفة التطوير العقاري لحل ملفي رسوم أراضى الساحل الشمالي وعلاوات تحسين الطريق الصحراوي وجاءت كالتالي:

أولا: أراضي الصحراوي:

- التأكيد على أن أى مشروعات تمت البناء فهي مستبعدة أو خارج نطاق هذه المطالبات.

- التأكيد على أن الأراضي المباعة من هيئة المجتمعات العمرانية خارج هذه المطالبات حيث شمل تسعيرها تحسينات الطرق.

- الأراضى الزراعية المخصص لها بناء بنسبة 2 %إلى 7 % تنطبق عليها قرارات الأرض الزراعية وليس التطوير العمراني.

- الاتفاق على أضافة مدد زمنية مقابل مدد التوقف.

ثانيًا: أراضى الساحل الشمالي:

- يتم التعامل الفوري على القرارات الوزارية والتراخيص على كافة المشاريع خارج إطار المشاركات أو الملتزم بالسداد.

- المحاسبة على الأجزاء غير المنماة فقط أما ما سبق تنميته فهو خارج الالتزام.

وتتويجًا لجهود مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري على مدار الفترة من 2021 إلى 2025 وتمكنها من الحفاظ على ثقة المطورون، فاز 12 عضوًا من المرشحين لمقاعد مجلس إدارة الغرفة بالتزكية، للدورة الجديدة 2025-2029.

وفاز عن فئة المنشآت الكبيرة كل من:

المهندس طارق شكري ممثلًا عن شركة عربية للتنمية

المهندس عمرو سليمان ممثلًا عن شركة ماونتن فيو

المهندس أمجد حسنين ممثلًا عن شركة التعمير والإسكان العقارية المهندس أشرف الحفناوي ممثلًا عن شركة الحفناوي للمقاولات.

وعن فئة المنشآت المتوسطة:

أمل عبد الواحد عن شركة القاهرة الجديدة للمباني

المهندس محمد البستاني عن شركة البستاني

عمر الطيبي عن شركة الطيبي

المهندس أحمد أمين مسعود عن شركة معمار الإشراف

عن فئة المنشآت الصغيرة:

هاني العسال عن شركة بيزنس إنتيجريد سولوشنز

وائل رمضان عن شركة سنترو

المهندس عمرو دياب عن شركة عربية أوفيس

المهندس محمد طاهر عن شركة إن بي سي

وبقرار الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة رقم 418 لسنة 2025 تم تعيين عدد 3 أعضاء بمجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية وهم:

المهندس محمد المنشاوي رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذي لشركة cred

المهندس عمر هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى القابضة.

وفى ديسمبر 2025 أسفرت انتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري عن اختيار المهندس طارق شكري، مؤسس مجموعة عربية للتنمية والتطوير العمراني، رئيسًا لمجلس إدارة الغرفة، وذلك في إطار التشكيل الجديد للمجلس.

كما تم انتخاب كل من المهندس عمرو سليمان المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو، والمهندس محمد المنشاوي رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وكيلين للمجلس.

وضم تشكيل هيئة المكتب أيضًا كلًا من:

المهندس عمر هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى القابضة، والمهندس أحمد أمين مسعود رئيس شركة معمار الإشراف أمناء للغرفة.

وتم اختيار المهندس أمجد حسنين الرئيس التنفيذي لشركة التعمير والإسكان HDP ممثلًا لغرفة التطوير العقاري في مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.

ومن جانبه قال المهندس طارق شكري رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري إن استراتيجية الغرفة في عام 2026 ترتكز على وضع آليات لتنظيم السوق العقاري ودعم الشركات الجادة وتذليل العقبات التى تواجه تنامي الاستثمارات العقارية فى السوق المصرية.

وأضاف: كما ترتكز على وضع آليات تدعم تصدير العقار وجلب العملة الصعبة، مع العمل على زيادة أعضاء غرفة التطوير العقاري والتى وصل عددهم حاليًا إلى 15 ألف عضو بعد أن كان عدد أعضاء الغرفة وقت تأسيسها 70 عضوا فقط.

