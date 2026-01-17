نص أمر إحالة عاطل قتل شريكه في ممارسة الشذوذ بإمبابة للجنايات

18 حجم الخط

أمرت النيابة العامة بالجيزة بإحالة عاطل لاتهامه بقتل صديقه لتصويره أثناء ممارستهما الشذوذ ثم تهديده بالفيديو لإجباره على ممارسة الرزيلة معه بدائرة قسم شرطة إمبابة لمحكمة الجنايات.

وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون مايو الماضي بدائرة قسم شرطة إمبابة قتل المتهم البالغ من العمر 35 سنة المجني عليه صديقه بأن بيت النية وعقد العزم علي التخلص منه بسبب خلاف نشب بينهما.

وأضاف امر الإحالة أن المجني عليه قام بتصوير المتهم أثناء ممارسته الشذوذ معه بقصد تهديده وإجباره على استمرار ممارسة الفعل الحرام معه.

وأكد أمر الإحالة أن المتهم أوهم المجني عليه بالموافقة على الاستمرار في ممارسة الفاحشة معه على ان يعطيه الفيديو ويمسحه من هاتفه واتفقا على المكان الذي يتقابلان فيه.

وما إن شاهد المتهم المجني عليه حتى طلب منه الفيديو فرفض الأخير فنشبت بينهما مشاجرة قام على إثرها الأول بذبح المجني عليه ثم أحرق جثته للتخلص من جريمته.

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.