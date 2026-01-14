إحالة ربة منزل متهمة بقتل زوجها في المرج للجنايات

18 حجم الخط

أمرت نيابة المرج بإحالة ربة منزل متهمة بقتل زوجها في منطقة مؤسسة الزكاة، بدائرة قسم شرطة المرج، لمحكمة الجنايات.

وقالت المتهمة إنها لم تكن تقصد قتل زوجها ولكن مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب طلبها منه الجلوس في المنزل وعدم الذهاب لحضور حفل زفاف أحد أصدقائه تطورت إلى مشاجرة وقامت بتخويفه بسكينة إلا أنها غرزت في قلبه دون أن تشعر فحاولت الاستغاثة بأخته لإنقاذه ولكنه فارق الحياة.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن خلاف بين الزوجين تطور إلى مشاجرة انتهت بقيام الزوجة بطعـن زوجها بآلة حادة في الصدر، أودت بحياته في الحال.

بدأت تفاصيل الواقعة، وفقا لشهود العيان الذين أدلوا بها بها في محضر الشرطة، عندما تحدثت المتهمة مع زوجها في مكالمة هاتفية، طلبت منه خلالها العودة إلى المنزل وترك حفل زفاف صديقه المقرب، قائلة: "تعال عاوزاك"، دون أن يدري أن تلك المكالمة ستكون الأخيرة في حياته.

وفي محاولة لإخفاء معالم الجريمة، استغاثت الزوجة بشقيقة المجني عليه، التي تقطن في نفس العقار، مدعية أن شقيقها سقط فجأة، حيث قالت لها: "تعالي الحقيني أخوك وقع في الصالة"، بحسب ما روته الأخت بالتحقيقات.

وعلى الفور، هرعت شقيقة الضحية إلى الشقة على صوت الصراخ، وتجمع الجيران، فيما حاولت الزوجة تضليلهم وادعت أن زوجها تعرض لوعكة صحية مفاجئة فور عودته من الخارج، وكان يستعد للتوجه إلى حفل زفاف صديقه.

وتم نقله إلى المستشفى، وعند فحص الطبيب لجثمانه لاحظ وجود آثار طعنة نافذة في الصدر، توفي على إثرها.

وتمكنت قوات أمن القاهرة من القبض علي المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الجريمة للدفاع عن نفسها فور نشوب مشاجرة بينها وبين المجني عليه وأرشدت عن السلاح المستخدم في الواقعة عبارة عن سلاح أبيض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.