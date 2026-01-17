زراعة الشيوخ تفتح ملف التعديات على نهر النيل الإثنين

18 حجم الخط

تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، اجتماعا بعد غد الاثنين، برئاسة النائب محسن المطران، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء عبد النبي، وكيل اللجنة، بشأن سبل مواجهة التعديات على نهر النيل وحمايته.

رؤية الدولة في منع التعديات على نهر النيل

ويتضمن الاقتراح برغبة، أهمية حماية نهر النيل باعتباره مصدرًا رئيسيًا للأمن المائي المصري، في ظل استمرار بعض الممارسات المخالفة التي تمثل تهديدًا مباشرًا للمجرى المائي، وتؤثر سلبًا على البيئة والصحة العامة والأنشطة الزراعية.

تشديد الرقابة على ضفاف نهر النيل لمنع التعديات

وأشار النائب علاء عبد النبي، مقدم الاقتراح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن المذكرة الإيضاحية تضمنت عددًا من المقترحات، من بينها تشديد الرقابة على ضفاف النهر، وتفعيل القوانين الرادعة ضد المخالفين، وتسريع إجراءات إزالة التعديات.

التنسيق بين الجهات التنفيذية لحماية نهر النيل

وشدد النائب على أهمية تعزيز التنسيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة، والجهات التنفيذية للحفاظ على نهر النيل.

مواجهة التعديات على نهر النيل تتطلب تكاتفًا مؤسسيًا وتوعية مجتمعية مستمرة

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مواجهة التعديات على نهر النيل تتطلب تكاتفًا مؤسسيًا وتوعية مجتمعية مستمرة بأهمية الحفاظ على هذا المورد الحيوي، بما يضمن استدامته وحماية حقوق الأجيال القادمة.

توصيات برلمانية للحكومة للحفاظ على نهر النيل من التعديات

وتهدف لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، من خلال مناقشة الاقتراح برغبة، الخروج بتوصيات واضحة تُرفع إلى الحكومة لدعم جهود الدولة في حماية نهر النيل ومنع أي تعديات مستقبلية عليه.

على جانب آخر يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، غدا الأحد، طلبا مُقدما من النائب عماد خليل، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ، وآليات إدارة الفيضان من خلال منظومة إدارة السد العالي.

